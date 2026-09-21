Потерянный замок обнаружили в центре Дублина: где скрывалась средневековая крепость (фото)

Долгое время считалось, что 800-летняя средневековая крепость Роебак в Дублине исчезла в ходе более поздних строительных работ. Новые исследования показали, что часть замка на самом деле сохранилась внутри здания, которое сейчас стоит на территории кампуса Университетского колледжа Дублина.

Профессор Тадг О'Кифф, историк средневековой архитектуры из Дублинского университетского колледжа, обнаружил фрагменты старинного замка, скрытые под более поздними слоями штукатурки и строительных конструкций, пишет Arkeonews.

Исследование О'Киффа указывает на то, что самые древние части сооружения датируются началом XIII века. Если это подтвердится, замок Роебак станет самым старым сохранившимся зданием на территории ирландского университетского городка. Для установления точной даты самых древних частей замка необходимы дальнейшие археологические работы.

Габриэль Беранже посетил замок Роебак примерно в 1765 году и написал акварели этого места Фото: Wikimedia Commons

Замок Роебак был построен на важной подъездной дороге к средневековому Дублину в относительно короткий период после англо-нормандского вторжения в Ирландию в 1169 году. Крепость несколько раз перестраивалась на протяжении Средневековья и была связана с выдающимися личностями, в частности со средневековым лордом-верховным канцлером Ирландии. Существует также древняя легенда, согласно которой Яков II останавливался в замке в 1689 году после потери престола, хотя это скорее предание, чем достоверно установленный археологический факт.

К XVIII веку замок превратился в руины. Многие средневековые укрепления на юге Дублина были разобраны, а их камень использовался для строительства новых домов. Поэтому считалось, что замок Роебак постигла та же участь.

Однако старое сооружение не исчезло. Позднее строители вели работы вокруг значительной части сохранившейся кладки, вместо того чтобы сносить её. Внутренний двор за нынешним зданием также повторяет планировку оригинального средневекового замкового двора. О'Кифф отметил, что снаружи нынешнее здание выглядит вполне викторианским, тогда как внутри, под штукатуркой, сохранились средневековые стены.

Рисунки помогли О'Киффу сравнить руины XVIII века с современным зданием Фото: Wikimedia Commons

Ключевым доказательством стали работы художника, запечатлевшего руины более 260 лет назад. Габриэль Беранже, художник голландского происхождения с гугенотскими корнями, проживавший в Дублине, посетил замок Роебак около 1765 года и создал акварели этого места. На одной из его работ, хранящейся в Национальной библиотеке Ирландии, изображены руины замка и несколько мелких архитектурных деталей.

Эти детали помогли О'Киффу сравнить руины XVIII века с современным зданием. Рисунки Беранже не просто показывали, как выглядел замок, но и давали подсказки относительно его структуры, а также помогали определить части, сохранившиеся после более поздних изменений.

Пример замка Роебак показывает, почему историю старинного сооружения не всегда можно оценить по его внешнему виду. Средневековые стены могут сохраниться под более поздней штукатуркой, пристройками и реконструкциями, даже если считается, что первоначальная структура была утрачена.

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