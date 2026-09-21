Справжнє диво: виявлено найбільший у Європі "іржавий скарб" віком 2200 років (фото)

Австрійські археологи виявили колекцію з 500 залізних брусків, які, ймовірно, пішли на дно разом із кораблем у водах Дунаю.

У III–II століттях до нашої ери в річці Дунай, на території сучасної Австрії, затонув корабель, що перевозив особливий вантаж: 500 залізних заготовок, за допомогою яких можна було б озброїти цілу армію. Це найбільший із коли-небудь знайдених у Європі скарбів стародавнього заліза. Дослідження опубліковано в журналі Antiquity, пише Live Science.

Аналіз "іржавого скарбу" показав, що це найбільша в Європі колекція залізних брусків залізного віку.

Знахідку зробили робітники, які видобували гравій у Дунаї, поблизу села Дайнхам (Австрія), помітивши незвичайні залізні предмети. Після виявлення цих предметів робітники звернулися до австрійських археологів. Вчені кажуть, що це справжнє диво, що така колекція стародавніх залізних заготовок раніше не потрапила до рук збирачів металобрухту, адже інакше були б втрачені цінні історичні артефакти.

Австрійські археологи виявили колекцію з 500 залізних брусків, які, ймовірно, пішли на дно разом із кораблем у водах Дунаю Фото: Live Science

Археологи з’ясували, що "іржавий скарб" складається щонайменше з 500 залізних брусків, деякі з яких були частково пошкоджені. З таких брусків ковалі могли виготовляти різні предмети. За оцінками вчених, із такої кількості залізних заготовок можна було б викувати приблизно 500 мечів, тобто озброїти цілу армію того часу. Знахідка датується III–II століттями до нашої ери. Загальна вага залізних заготовок становить понад одну тонну. При цьому вага цілих залізних брусків становить у середньому 2 кг, а їхня середня довжина — 28 см.

Ймовірно, цей вантаж заліза був затоплений у водах Дунаю внаслідок корабельної аварії під час транспортування з метою продажу.

"Вражає те, що в епоху пізнього залізного віку така величезна кількість заліза перевозилася одночасно і була предметом однієї торговельної угоди", — зазначають археологи.

Якщо ці залізні бруски справді пішли на дно внаслідок корабельної аварії, то, ймовірно, їх виготовили десь вище за течією. Аналогічні знахідки меншого масштабу було виявлено за 200 км від Дайнхама в Баварії (Німеччина). Цілком ймовірно, що виявлені залізні бруски були виготовлені в Баварії, вважають вчені. Подальший аналіз знахідки має виявити їхнє походження.

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