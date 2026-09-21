Настоящее чудо: обнаружено крупнейшее в Европе "ржавое сокровище" возрастом 2200 лет (фото)

Австрийские археологи обнаружили коллекцию из 500 железных брусков, которые, вероятно, пошли ко дну вместе с кораблем в водах Дуная.

В III-II веке до нашей эры в реке Дунай, на территории современной Австрии, затонул корабль, перевозивший особенный груз: 500 железных заготовок, с помощью которых можно было бы вооружить целую армию. Это самый большой из когда-либо найденных в Европе кладов древнего железа. Исследование опубликовано в журнале Antiquity, пишет Live Science.

Анализ "ржавого сокровища" показал, что это крупнейшая в Европе коллекция железных брусков железного века.

Находку сделали рабочие, добывавшие гравий в Дунае, возле деревни Дайнхам (Австрия) заметившие необычные железные предметы. После обнаружения этих предметов рабочие обратились к австрийским археологам. Ученые говорят, что это настоящее чудо, что такое собрание древних железных заготовка не попало ранее в руки сборщиков металлолома, ведь иначе были бы утрачены ценные исторические артефакты.

Австрийские археологи обнаружили коллекцию из 500 железных брусков, которые, вероятно, пошли ко дну вместе с кораблем в водах Дуная Фото: Live Science

Археологи выяснили, что "ржавое сокровище" состоит из не менее 500 железных брусков, некоторые из которых были частично разрушены. Из таких брусков кузнецы могли создавать различные предметы. По оценкам ученых, из такого количества железных заготовок можно было бы выковать примерно 500 мечей, то есть вооружить целую армию того времени. Находка относится к III-II веку до нашей эры. Общий вес железный заготовок составляет более одной тонны. При этом вес целых железных брусков составляет в среднем 2 кг, а их средняя длина – 28 см.

Вероятно, этот груз железа был потоплен в водах Дуная в результате кораблекрушения при транспортировке с целью продажи.

"Поразительно, что в эпоху позднего железного века такое огромное количество железа перевозилось одновременно и было предметом одной торговой сделки", — говорят археологи.

Если эти железные бруски действительно пошли ко дну в результате кораблекрушения, то, вероятно, их изготовили где-то выше по течению. Аналогичные находки меньшего масштаба были обнаружены в 200 км от Дайнхама в Баварии (Германия). Вполне вероятно, что обнаруженные железные бруски были изготовлены в Баварии, считают ученые. Дальнейший анализ находки должен показать их происхождение.

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