Загадка пропавшей царицы может быть раскрыта: в гробнице Тутанхамона нашли тайный лабиринт

Эксперты полагают, что легендарная царица Нефертити похоронена в одном из тайных помещений, скрытых в глубине гробницы Тутанхамона. А гробница фараона и вовсе изначально предназначалась не для него.

Недавнее сканирование объекта выявило лабиринт ранее неизвестных помещений и извилистых коридоров всего в нескольких метрах от места захоронения Тутанхамона в Долине царей. Египтологи считают, что в одной из этих скрытых комнат может находиться утраченное захоронение царицы Нефертити, сообщает Daily Star.

Гробница Тутанхамона кажется слишком маленькой, как для фараона

Царица, чей знаменитый бюст хранится в Британском музее, скончалась около 3500 лет назад — в период между 1336 и 1330 годами до нашей эры. Причина ее смерти до сих пор остается загадкой.

Нефертити была мачехой Тутанхамона, но место ее захоронения так и не было найдено. Многие ученые считали, что ее могли похоронить рядом с пасынком.

Могилу Нефертити пока не нашли Фото: Wikimedia Commons

Британский египтолог Николас Ривз обратил внимание на трещины на нескольких поверхностях погребальной камеры Тутанхамона. Он предположил, что они могут указывать на наличие фальшстены, скрывающей более обширное пространство с дополнительными захоронениями. Исследователь отметил, что для столь могущественного фараона погребальная камера юного царя выглядит довольно скромной по размерам. Это свидетельствует о том, что она была частью более крупного комплекса, считает Ривз.

Нефертити была мачехой Тутанхамона Фото: BBC

Результаты последних сканирований позволяют предположить, что он мог быть прав. Применив ряд высокотехнологичных методов исследования, включая георадарное сканирование, эксперты установили, что погребальная камера Тутанхамона является частью более обширной системы помещений и коридоров. Большая их часть была создана еще до появления самой гробницы фараона.

Гробница Тутанхамона скрывает секреты

Мистер Ривз рассказал: "Эта камера не вписывается в архитектурные каноны ни частной, ни царской усыпальницы. Планировка гробницы Тутанхамона соответствует той, что была характерна для захоронений цариц XVIII династии. Детальный анализ подтверждает: помещение, использованное как погребальная камера Тутанхамона, изначально не предназначалось для этой цели".

По мнению экспертов, если эта находка подтвердится, она может "встать в один ряд с самыми значимыми археологическими открытиями современности".

Джордж Баллард, соавтор исследования и специалист по геофизике, рассказал о ходе работ. Он отметил: "Мы наблюдаем структуры с прямыми углами и низкой плотностью, причем их оси параллельны северной стене. Мы находимся на самом пределе возможностей обнаружения".

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