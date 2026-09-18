В Тустане раскопали неолитическое поселение: ученые нашли рог вымершего гиганта (фото)

Археологи, работающие вблизи села Тустань в Ивано-Франковской области, обнаружили в неолитическом поселении рог тура и часть черепа. Находка была обнаружена в древней яме, относящейся к эпохе неолита.

Раскопки проводятся в рамках международной археологической экспедиции под руководством историка Сергея Телиженко. Исследователи из Украины, Швейцарии и Чехии изучают многослойную раскопку, чтобы узнать больше о сообществах, которые проживали в этой местности тысячи лет назад, пишет Национальный заповедник "Древний Галич".

На дне ямы обнаружили слой болотной руды толщиной около 20 сантиметров Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

В яме были обнаружены древесный уголь, глиняная обмазка, обломки керамики и кремневые отломки. Археологи также нашли на дне ямы слой болотной руды толщиной около 20 сантиметров. Рог тура, найденный вместе с фрагментом черепа, стал одной из самых значительных находок в этой части раскопок.

Рог тура, найденный вместе с фрагментом черепа, стал одной из самых значительных находок в этой части раскопок Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

Раскопки в окрестностях Тустани продолжаются. Дальнейшее изучение рога, фрагмента черепа и других материалов, найденных в яме, может помочь выяснить, как использовалось это поселение, и дать больше информации о жизни в этом районе тысячу лет назад.

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