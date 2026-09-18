У Тустані розкопали неолітичне поселення: вчені знайшли ріг вимерлого велетня (фото)
Археологи, які працюють поблизу села Тустань в Івано-Франківській області, виявили в неолітичному поселенні ріг тура та частину черепа. Знахідка була виявлена в стародавній ямі часів неоліту.
Розкопки проводяться в рамках міжнародної археологічної експедиції під керівництвом історика Сергія Теліженка. Дослідники з України, Швейцарії та Чехії вивчають багатошарове місце розкопок, щоб дізнатися більше про громади, які мешкали в цій місцевості тисячі років тому, пише Національний заповідник "Давній Галич".
У ямі було виявлено деревне вугілля, глиняну обмазку, уламки кераміки та кремень. Археологи також знайшли на дні ями шар болотяної руди товщиною близько 20 сантиметрів. Ріг тура, знайдений разом із фрагментом черепа, став однією з найвизначніших знахідок у цій частині розкопок.
Розкопки поблизу Тустані тривають. Подальше дослідження рогу, фрагмента черепа та інших матеріалів із ями може допомогти з'ясувати, як використовувалося поселення, та надати більше інформації про життя в цьому районі тисячі років тому.
Інші новини науки
- Український дослідник знайшов книгозбірню козацького скиту Чорний Вир. Серед 200 уцілілих книг Сергій Шумило виявив три Острозькі Біблії.
- Поблизу Галича археологи знайшли старовинні артефакти, які вказують на існування середньовічної митниці. Знахідки виявили під час розкопок поблизу села Крилос.