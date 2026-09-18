У Тустані розкопали неолітичне поселення: вчені знайшли ріг вимерлого велетня (фото)

Археологи, які працюють поблизу села Тустань в Івано-Франківській області, виявили в неолітичному поселенні ріг тура та частину черепа. Знахідка була виявлена в стародавній ямі часів неоліту.

Розкопки проводяться в рамках міжнародної археологічної експедиції під керівництвом історика Сергія Теліженка. Дослідники з України, Швейцарії та Чехії вивчають багатошарове місце розкопок, щоб дізнатися більше про громади, які мешкали в цій місцевості тисячі років тому, пише Національний заповідник "Давній Галич".

На дні ями виявили шар болотяної руди товщиною близько 20 сантиметрів Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

У ямі було виявлено деревне вугілля, глиняну обмазку, уламки кераміки та кремень. Археологи також знайшли на дні ями шар болотяної руди товщиною близько 20 сантиметрів. Ріг тура, знайдений разом із фрагментом черепа, став однією з найвизначніших знахідок у цій частині розкопок.

Ріг тура, знайдений разом із фрагментом черепа, став однією з найвизначніших знахідок у цій частині розкопок Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

Розкопки поблизу Тустані тривають. Подальше дослідження рогу, фрагмента черепа та інших матеріалів із ями може допомогти з'ясувати, як використовувалося поселення, та надати більше інформації про життя в цьому районі тисячі років тому.

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