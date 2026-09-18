Загадка зниклої цариці може бути розкрита: у гробниці Тутанхамона знайшли таємний лабіринт

Експерти вважають, що легендарна цариця Нефертіті похована в одному з таємних приміщень, прихованих у глибині гробниці Тутанхамона. А гробниця фараона взагалі спочатку була призначена не для нього.

Нещодавнє сканування об’єкта виявило лабіринт раніше невідомих приміщень та звивистих коридорів усього за кілька метрів від місця поховання Тутанхамона в Долині царів. Єгиптологи вважають, що в одній із цих прихованих кімнат може знаходитися загублене поховання цариці Нефертіті, повідомляє Daily Star.

Гробниця Тутанхамона здається занадто маленькою для фараона

Цариця, чий знаменитий бюст зберігається у Британському музеї, померла близько 3500 років тому — у період між 1336 і 1330 роками до нашої ери. Причина її смерті досі залишається загадкою.

Нефертіті була мачухою Тутанхамона, але місце її поховання так і не було знайдено. Багато вчених вважали, що її могли поховати поруч із пасинком.

Могилу Нефертіті поки що не знайшли Фото: чума

Британський єгиптолог Ніколас Рівз звернув увагу на тріщини на кількох поверхнях похоронної камери Тутанхамона. Він припустив, що вони можуть вказувати на наявність фальшстіни, яка приховує більш просторий простір із додатковими похованнями. Дослідник зазначив, що для такого могутнього фараона похоронна камера юного царя виглядає досить скромною за розмірами. Це свідчить про те, що вона була частиною більшого комплексу, вважає Рівз.

Нефертіті була мачухою Тутанхамона Фото: BBC

Результати останніх сканувань дають підстави припустити, що він міг мати рацію. Застосувавши низку високотехнологічних методів дослідження, зокрема георадарне сканування, експерти встановили, що похоронна камера Тутанхамона є частиною більш розгалуженої системи приміщень і коридорів. Більша їх частина була створена ще до появи самої гробниці фараона.

Гробниця Тутанхамона приховує таємниці

Містер Рівз розповів: "Ця камера не відповідає архітектурним канонам ані приватної, ані царської усипальниці. Планування гробниці Тутанхамона відповідає тому, що було характерним для поховань цариць XVIII династії. Детальний аналіз підтверджує: приміщення, яке використовувалося як похоронна камера Тутанхамона, спочатку не призначалося для цієї мети".

На думку експертів, якщо ця знахідка підтвердиться, вона може "стати в один ряд із найважливішими археологічними відкриттями сучасності".

Джордж Баллард, співавтор дослідження та фахівець з геофізики, розповів про хід робіт. Він зазначив: "Ми спостерігаємо структури з прямими кутами та низькою щільністю, причому їхні осі паралельні північній стіні. Ми перебуваємо на самій межі можливостей виявлення".

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