Мільйони років еволюції не готували до такого: у Китаї квадрокоптер "полював" на собаку (відео)

У китайському місті Ліньї, що в провінції Шаньдун, було знято відео, яке стало вірусним, за участю квадрокоптера. На відео видно, як дрон посеред вулиці поливає собаку водою.

Квадрокоптер, оснащений системою подачі води, зависає над собакою і поливає її, влаштовуючи тварині імпровізований душ. Собака, схоже, задоволена: вона дозволяє собі намоктися, виляє хвостом, а потім струшується і неквапливо йде геть, пише Futurism.

"Ніщо за мільйони років еволюції не готувало цю собаку до такого сценарію", — написав один із користувачів Reddit.

Інші ж одразу замислилися над більш похмурими перспективами.

"Уявляю собі таку систему, але вже для розгону натовпу за допомогою сльозогінного газу", — зауважив ще один коментатор.

A tech company based in Linyi, Shandong Province, China, showcased the capabilities of its newly developed solar panel cleaning drone by using it to wash a dog on the street. pic.twitter.com/t8gIX2x4D6 — Massimo (@Rainmaker1973) September 16, 2026

За даними відеоагрегатора Spectee, цей імпровізований душ для собаки став частиною демонстрації можливостей китайської компанії, яка розробляє дрони для миття сонячних панелей.

Наразі в Китаї існує попит на літаючі пристрої для очищення сонячних панелей. Країна є беззаперечним лідером у використанні сонячної енергії, маючи потужності, що сягають майже 1300 гігават. Найбільша сонячна електростанція країни, розташована на Тибетському нагір’ї, займає площу понад 420 квадратних кілометрів.

Обслуговування та очищення такої масштабної інфраструктури — складне логістичне завдання. Одним із рішень стали незвичайні роботи, що переміщуються безпосередньо по поверхні сонячних панелей. У деяких китайських містах їх уже використовують для очищення установок, розміщених на дахах. Тим часом вчені працюють над створенням самоочисного покриття, яке можна було б наносити на панелі.

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