Миллионы лет эволюции к такому не готовили: в Китае квадрокоптер "охотился" за собакой (видео)

В китайском городе Линьи, в провинции Шаньдун был снят вирусный ролик с участием квадрокоптера. На видео видно, как дрон посреди улицы поливает водой собаку.

Квадрокоптер, оснащенный системой подачи воды, зависает над собакой и поливает ее, устраивая животному импровизированный душ. Собака, похоже, довольна: она позволяет себя намочить, виляет хвостом, а затем отряхивается и неспешно уходит прочь, пишет Futurism.

"Ничто за миллионы лет эволюции не готовило эту собаку к подобному сценарию", — написал один из пользователей Reddit.

Другие же сразу задумались о более мрачных перспективах.

"Представляю себе подобную систему, но уже для разгона толпы с помощью слезоточивого газа", — заметил еще один комментатор.

A tech company based in Linyi, Shandong Province, China, showcased the capabilities of its newly developed solar panel cleaning drone by using it to wash a dog on the street. pic.twitter.com/t8gIX2x4D6 — Massimo (@Rainmaker1973) September 16, 2026

По данным видеоагрегатора Spectee, этот импровизированный душ для собаки стал частью демонстрации возможностей китайской компании, разрабатывающей дроны для мытья солнечных панелей.

Сейчас в Китае существует спрос на летающие устройства для очистки солнечных панелей. Страна является безусловным лидером в использовании солнечной энергии, обладая мощностями, достигающими почти 1300 гигаватт. Крупнейшая солнечная электростанция страны, расположенная на Тибетском нагорье, занимает площадь более 420 квадратных километров.

Обслуживание и очистка столь масштабной инфраструктуры — сложная логистическая задача. Одним из решений стали необычные роботы, перемещающиеся непосредственно по поверхности солнечных панелей. В некоторых китайских городах их уже используют для очистки установок, размещенных на крышах. Тем временем ученые работают над созданием самоочищающегося покрытия, которое можно было бы наносить на панели.

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