Создан человекоподобный робот с "умной" кожей: он чувствует человека рядом (видео)

Компания Generative Bionics заявила о том, что создала первого в мире робота-гуманоида с искусственным интеллектом, который чувствует приближение человека и корректирует свои движения.

Человекоподобные роботы уже работают вместе с людьми на разных заводах, но иногда возникают неприятные ситуации: роботы сталкиваются с людьми и могут нанести им травму. Итальянская компания Generative Bionics создала робота Gene.01, который покрыт "умной" кожей, благодаря которой он чувствует приближение человека и корректирует свои движения до того, как произойдет какой-либо контакт, пишет New Atlas.

Человекоподобный робот Gene.01 имеет сеть сенсоров на туловище и конечностях. Эта "умная" кожа одновременно отслеживает прикосновение, температуру, близость и силу, позволяя роботу предвидеть присутствие человека и реагировать соответственно. Это похоже на то, как вы отдергиваете руку от горячей плиты, прежде чем прикоснуться к ней. Тепло, которое вы чувствуете на расстоянии, заставляет вас остановиться.

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Те же сенсоры позволяют людям физически обучать робота новым задачам. Вместо того чтобы просто показывать Gene.01 движение на видео, человек может напрямую направлять его руку, помогая ему точно определить, какую силу нужно приложить.

Компания Generative Bionics заявила о том, что создала первого в мире робота-гуманоида с искусственным интеллектом, который чувствует приближение человека и корректирует свои движения Фото: New Atlas

Компания Generative Bionics утверждает, что это решает одну из проблем робототехники: как правильно научить робота достаточно крепко захватывать объект, чтобы он не упал, но достаточно мягко, чтобы не раздавить его?

Искусственный интеллект робота рассматривает его тело, механику и управление движением как единую интегрированную систему. Это позволяет ему учится лучше взаимодействовать с людьми, а также выполнять сложные задачи.

Generative Bionics утверждает, что можно настраивать управление движением робота на основе измеримых факторов, таких как эргономика и устойчивость при ходьбе, используя модели как самого робота, так и людей, с которыми он будет работать.

Gene.01 разработан как базовая платформа для семейства специализированных роботов. Она адаптирована на уровне искусственного интеллекта, дизайна и исполнительного механизма для выполнения нужных задач.

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