Створено людиноподібного робота з "розумною" шкірою: він відчуває присутність людини поруч (відео)

Компанія Generative Bionics заявила, що створила першого у світі робота-гуманоїда зі штучним інтелектом, який відчуває наближення людини та коригує свої рухи.

Людиноподібні роботи вже працюють разом із людьми на різних заводах, але іноді трапляються неприємні ситуації: роботи стикаються з людьми і можуть завдати їм травм. Італійська компанія Generative Bionics створила робота Gene.01, який покритий "розумною" шкірою, завдяки якій він відчуває наближення людини і коригує свої рухи до того, як відбудеться будь-який контакт, пише New Atlas.

Людиноподібний робот Gene.01 має мережу датчиків на тулубі та кінцівках. Ця "розумна" шкіра одночасно фіксує дотик, температуру, близькість і силу, що дозволяє роботу передбачати присутність людини та реагувати відповідно. Це схоже на те, як ви відсмикуєте руку від гарячої плити, ще до того, як доторкнутися до неї. Тепло, яке ви відчуваєте на відстані, змушує вас зупинитися.

Відео дня

Ці самі сенсори дають змогу людям фізично навчати робота виконувати нові завдання. Замість того, щоб просто показувати Gene.01 рух на відео, людина може безпосередньо керувати його рукою, допомагаючи йому точно визначити, яку силу потрібно докласти.

Компанія Generative Bionics заявила, що створила першого у світі робота-гуманоїда зі штучним інтелектом, який відчуває наближення людини та коригує свої рухи Фото: New Atlas

Компанія Generative Bionics стверджує, що це вирішує одну з проблем робототехніки: як правильно навчити робота достатньо міцно захоплювати об’єкт, щоб він не впав, але достатньо м’яко, щоб не розчавити його?

Штучний інтелект робота розглядає його тіло, механіку та управління рухами як єдину інтегровану систему. Це дозволяє йому вчитися краще взаємодіяти з людьми, а також виконувати складні завдання.

Компанія Generative Bionics стверджує, що можна налаштовувати управління рухами робота на основі вимірюваних факторів, таких як ергономіка та стійкість під час ходьби, використовуючи моделі як самого робота, так і людей, з якими він працюватиме.

Gene.01 розроблено як базову платформу для сімейства спеціалізованих роботів. Вона адаптована на рівні штучного інтелекту, дизайну та виконавчого механізму для виконання необхідних завдань.

Інші новини науки