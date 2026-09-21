Зіщулюється від страху, побачивши людей: створено нового робота-помічника (відео)

Існує безліч проблем безпеки, які слід враховувати під час використання роботів на виробництві. Особливо, якщо вони мають працювати поруч із людьми.

Деякі компанії серйозно ставляться до наслідків роботи потужних машин у безпосередній близькості від людей. Так, робототехнічна компанія Agility Robotics на початку цього тижня представила свого новітнього робота-гуманоїда "загального призначення", який отримав назву Digit 5. Бот використовує "запатентовані алгоритми штучного інтелекту" та датчики, щоб "постійно стежити за людьми та вживати відповідних заходів, автономно ухиляючись, зупиняючись або приймаючи сидяче положення", пише Futurism.

Іншими словами, величезний бот нібито злякано здригається, коли в його полі зору з’являється людина, як це видно у рекламному ролику.

Digit 5 може самостійно прийняти рішення зійти з шляху людині, що йде назустріч, або зупинитися, якщо хтось пройде повз.

"Робот було розроблено зі складною системою безпечного руху, яка може вживати різних заходів для пом’якшення наслідків залежно від того, яку саме присутність людини виявлено", — каже технічний директор Agility Robotics Прас Велагапуді.

Компанія досягла значних успіхів у використанні свого парку роботів у комерційних операціях, якими керують такі компанії, як Amazon і Toyota. Подвоївши рівень безпеки, Agility сподівається підвищити свою привабливість для бізнесу.

Digit 5 оснащений спеціальним AI-чіпом від Nvidia під назвою Thor IGX, який постійно відстежує присутність людей поблизу. Він збирає дані з безлічі датчиків на основі машинного зору та використовує вбудований чіп для виявлення будь-якого руху в режимі реального часу.

За словами представників компанії, він також може багаторазово підіймати вантажі вагою до 50 фунтів, що дає йому "повну здатність виконувати завдання з підйому однієї людини на об’єктах, що підпадають під регулювання OSHA".

Його батареї вистачає на 90 хвилин, а повна зарядка займає всього дев'ять хвилин, "забезпечуючи понад 20 годин продуктивної роботи".

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