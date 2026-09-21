Розміром із Сонячну систему: мертва зірка "воскресла" і перетворилася на гіганта (фото)

Астрономам відомі лише дві зірки, які повернулися до попередньої стадії своєї еволюції.

Одна з двох надзвичайно дивних зірок, які "народилися заново" серед усіх відомих науковцям, увійшла в нову стадію своєї еволюції. Мертва зірка, що остигає, нагрілася і перетворилася на величезного гіганта розміром із Сонячну систему. Цей процес триває, і вчені можуть спостерігати за ним у режимі реального часу, пише Space.

Незвичайна зірка під назвою "Об’єкт Сакураї" розташована на відстані близько 10 000 світлових років від нас. Ця зірка була білим карликом, що охолоджувався, тобто об’єктом, який залишився після смерті зірки, схожої на Сонце. Білі карлики за розміром схожі на Землю. 30 років тому астрономи з’ясували, що з цим білим карликом сталася дуже рідкісна подія — пізній тепловий спалах. У результаті об’єкт Сакураї збільшився в розмірах і перетворився на червоного гіганта, яким він був до перетворення на білого карлика. Тобто, як кажуть астрономи, ця зірка "народилася заново".

Процес пізнього теплового спалаху астрономи спостерігали лише у ще однієї зірки — V605 Орла. Але Об’єкт Сакураї змінюється набагато швидше, а тому дуже цікавий для вчених. Ця дуже рідкісна зірка змінилася всього за кілька десятиліть, а тому дає астрономам можливість спостерігати за перебігом зоряної еволюції в режимі реального часу.

Зліва та справа показано збільшення яскравості об"єкта Сакураї. У центрі — зображення, отримане за допомогою радіотелескопа ALMA Фото: space.com

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", вчені отримали нові дані про об’єкт Сакураї за допомогою телескопа VLT. Цей об’єкт наразі оточений щільною оболонкою з газу та пилу, що дещо ускладнює його вивчення.

Дослідження показало, що температура об’єкта становить від 27 000 до 36 000 градусів Цельсія. Це означає, що процес перетворення на червоного гіганта триває, але відбувається він не так, як очікували вчені.

Передбачалося, що такі рідкісні зірки мають проходити стадію "воскресіння з мертвих" повільніше. Тепер астрономи мають можливість перевірити свої теорії.

Вчені продовжуватимуть спостерігати за Об'єктом Сакураї у міру його подальшої еволюції. Вважається, що після стадії червоного гіганта ця зірка знову стане білим карликом і буде повільно охолоджуватися ще багато мільярдів років.

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