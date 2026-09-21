Размером с Солнечную систему: мертвая звезда "воскресла" и превратилась в гиганта (фото)

Астрономам известны только две звезды, которые вернулись на предыдущую стадию своей эволюции.

Одна из двух чрезвычайно странных звезд, которые "родились заново" из всех известных ученым, вступила в новую стадию своей эволюции. Мертвая остывающая звезда нагрелась и превратилась в огромного гиганта размером с Солнечную систему. Это процесс продолжается у ученые могут наблюдать за ним в режиме реального времени, пишет Space.

Необычная звезда под названием Объект Сакураи находится на расстоянии около 10 000 световых лет от нас. Эта звезда была остывающим белым карликом, то есть объектом, который остался от смерти звезды, похожей на Солнце. Белые карлики по размеру похожи на Землю. 30 лет назад астрономы выяснили, что с этим белым карликом произошло очень редкое событие – поздняя тепловая вспышка. В результате Объект Сакураи увеличился в размерах и превратился в красного гиганта, которым он был до превращения в белого карлика. То есть, как говорят астрономы, эта звезда "родилась заново".

Процесс поздней тепловой вспышки астрономы наблюдали только у еще одной звезды — V605 Орла. Но Объект Сакураи меняется намного быстрее, а потому очень интересен ученым. Та очень редкая звезда изменилась всего за несколько десятилетий, а потому дает шанс астрономам наблюдать за ходом звездной эволюции в режиме реального времени.

Слева и справа показано увеличение яркости Объекта Сакураи. В центре представлено изображение, полученное с помощью радиотелескопа ALMA Фото: space.com

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые получили новые данные об Объекте Сакураи с помощью телескопа VLT. Этот объект сейчас окружен плотной оболочкой из газа и пыли, что несколько усложняет его изучение.

Исследование показало, что температура объекта составляет от 27 000 до 36 000 градусов Цельсия. Это означает, что процесс превращения в красного гиганта продолжается, но происходит он не так, как ожидали ученые.

Предполагалось, что такие редкие звезды должны проходить стадию "воскрешения из мертвых" более медленно. Теперь астрономы имеют возможность проверить свои теории.

Ученые продолжат наблюдение за Объектом Сакураи по мере его дальнейшей эволюции. Считается, что после стадии красного гиганта эта звезда вновь станет белым карликом и будет медленно остывать еще многие миллиарды лет.

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