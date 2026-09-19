Самое большое кладбище в мире: там похоронено более 5 миллионов человек (фото)

На крупнейшем кладбище в мире Вади-ас-Салам хоронят людей уже более 1400 лет.

На окраине священного для шиитов города Ан-Наджаф в Ираке находится самое большое кладбище в мире — Вади ас-Салам. Его площадь составляет более 9 квадратных километров, там похоронены от 5 до 6 миллионов человек. Кладбище, где хоронят людей уже более 1400 лет, внесено в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет IFLSсience.

Название Вади-ас-Салам в переводе с арабского означает "Долина мира". Оно используется непрерывно уже более 1400 лет и там до сих пор хоронят людей. Это не просто самое большое кладбище в мире, там хотят быть похороненными шииты не только из Ирака, но и из других, где распространен шиизм (вторая по величине ветвь ислама, которая объединяет примерно 10–15% всех мусульман в мире).

С высоты птичьего полета кладбище Вади-ас-Салам напоминает огромный город, но на земле оно выглядит как хаотичный лабиринт из гробниц, извилистых проходов, надгробий и других сооружений.

На окраине священного для шиитов города Ан-Наджаф в Ираке находится самое большое кладбище в мире — Вади ас-Салам Фото: IFLS

Кладбище находится на окраине священного города Ан-Наджаф и там похоронен Али ибн Абу Талиб — двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, а также первый шиитский имам. Поэтому шииты хотят, чтобы после смерти их похоронили именно в этом месте.

Также на этом кладбище похоронены несколько исламских пророков, в частности, Худ и Салих. Там есть могилы многих не только религиозных, но и исторических деятелей, в том числе исламский богослов и иракский политический активист Мухаммед Бакир ас-Садр. На кладбище есть отдельный участок для погибших в Ирано-иракской войне 1980-х годов.

Площадь кладбища Вади ас-Салам составляет более 9 квадратных километров, там похоронены от 5 до 6 миллионов человек Фото: IFLS

По оценкам ученых, за последние 1400 лет здесь было похоронено от 5 до 6 миллионов человек: от древних пророков до солдат, погибших во время войны в Ираке (2003-2011 годы) и конфликта с террористической организацией ИГИЛ.

В разгар войны в Ираке там хоронили до 250 человек каждый день. Когда в 2014 году контроль над Ираком захватило "Исламское государство" (ИГИЛ), число захоронений составляло около двухсот человек в день.

По словам местных жителей, на кладбище Вади-ас-Салам, обитают джинны и другие злые духи. С исторической точки зрения это место представляет собой отголосок мифологии региона, существовавшей до распространения ислама в VII веке нашей эры.

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