Найбільше кладовище у світі: там поховано понад 5 мільйонів людей (фото)

На найбільшому кладовищі у світі Ваді-ас-Салам ховають людей уже понад 1400 років.

На околиці міста Ан-Наджаф в Іраку, яке є священним для шиїтів, розташоване найбільше кладовище у світі — Ваді ас-Салам. Його площа становить понад 9 квадратних кілометрів, там поховано від 5 до 6 мільйонів людей. Цвинтар, де ховають людей уже понад 1400 років, внесено до попереднього списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пише IFLScience.

Назва "Ваді-ас-Салам" у перекладі з арабської означає "Долина миру". Вона використовується безперервно вже понад 1400 років, і там досі ховають людей. Це не просто найбільше кладовище у світі, туди прагнуть бути похованими шиїти не тільки з Іраку, а й з інших країн, де поширений шиїзм (друга за величиною гілка ісламу, яка об’єднує приблизно 10–15 % усіх мусульман у світі).

З висоти пташиного польоту кладовище Ваді-ас-Салам нагадує величезне місто, але з землі воно виглядає як хаотичний лабіринт із гробниць, звивистих проходів, надгробків та інших споруд.

На околиці міста Ан-Наджаф в Іраку, яке є священним для шиїтів, розташоване найбільше кладовище у світі — Ваді ас-Салам Фото: IFLS

Цвинтар розташований на околиці священного міста Ан-Наджаф, і там похований Алі ібн Абу Таліб — двоюрідний брат і зять пророка Мухаммеда, а також перший шиїтський імам. Тому шиїти хочуть, щоб після смерті їх поховали саме в цьому місці.

Також на цьому кладовищі поховані кілька ісламських пророків, зокрема Худ і Саліх. Там знаходяться могили багатьох не лише релігійних, а й історичних діячів, зокрема ісламського богослова та іракського політичного активіста Мухаммеда Бакіра ас-Садра. На кладовищі є окрема ділянка для загиблих у ірано-іракській війні 1980-х років.

Площа кладовища Ваді ас-Салам становить понад 9 квадратних кілометрів; там поховано від 5 до 6 мільйонів людей Фото: IFLS

За оцінками вчених, за останні 1400 років тут було поховано від 5 до 6 мільйонів людей: від стародавніх пророків до солдатів, які загинули під час війни в Іраку (2003–2011 роки) та конфлікту з терористичною організацією ІДІЛ.

У розпал війни в Іраку там щодня ховали до 250 осіб. Коли у 2014 році контроль над Іраком захопила "Ісламська держава" (ІДІЛ), кількість поховань становила близько двохсот осіб на день.

За словами місцевих жителів, на кладовищі Ваді-ас-Салам мешкають джини та інші злі духи. З історичної точки зору це місце є відлунням міфології регіону, що існувала до поширення ісламу у VII столітті нашої ери.

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