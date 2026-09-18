Математик розвіяв найголовніший міф про Парфенон: стародавній храм зберігав його 2 тисячі років

Парфенон — головний храм у стародавніх Афінах, присвячений богині Афіні, є одним із найвидатніших архітектурних шедеврів в історії. Але він аж ніяк не грає зі сприйняттям людей, як вважалося раніше.

Протягом понад двох тисяч років вчені та поціновувачі мистецтва стверджували, що ледь помітні вигини цієї давньогрецької споруди були спеціально створені для компенсації оптичних ілюзій, які в іншому разі порушили б чистоту ліній будівлі, пише Royal Society Open Science.

Однак нещодавній аналіз свідчить про протилежне. Провівши детальне дослідження та складне комп’ютерне моделювання, математик з Оксфордського університету Ален Горієлі дійшов висновку, що ці ілюзії — це лише ілюзії.

"Парфенон — це не просто будівля на афінському Акрополі. З плином століть він став втіленням античності, своєрідним посудом, у який наступні покоління вкладали свої уявлення про досконалість", — пише автор дослідження.

Твердження про те, що архітектура Парфенона покликана коригувати оптичні ілюзії, з’явилися приблизно через 400 років після завершення його будівництва. Ймовірно, першим про це заговорив римський архітектор I століття до н. е. Вітрувій, який описав тонкі вигини колон і поправки в пропорціях, покликані усунути візуальне відчуття увігнутості. Особливу увагу Вітрувій приділив стилобату (основі) храму: його сторони мають легкий вигин до центру, що компенсує ілюзію провисання. Пізніше теоретики розвинули цю ідею, пояснюючи появу будь-яких візуальних спотворень різними світловими ефектами.

У своїй роботі Горієлі проаналізував чотири основні міфи щодо архітектурних особливостей Парфенона. Масштабне комп’ютерне моделювання підтвердило його розрахунки: жодне з описаних явищ насправді не спостерігається, якщо дивитися на Парфенон. Хоча такі явища, як опуклість колон, дійсно мають місце, відхилення величиною 1,8 см практично непомітні, якщо дивитися на будівлю зі звичайної відстані.

Горієлі вважає, що ці та інші викривлення були передбачені навмисно, але з набагато прозаїчніших причин: можливо, вигини основи допомагали запобігати скупченню дощової води або ж просто більше відповідали естетичним уявленням стародавніх греків.

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