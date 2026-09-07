Таємниця "жіночих сумочок" на 12-тисячолітньому мегаліті Гебеклі-Тепе: з"явилася нова теорія (фото)

Протягом багатьох років вчені не могли розгадати значення трьох незвичайних фігур, висічених у верхній частині знаменитої колони 43-1 мегалітичної споруди Гебеклі-Тепе. Незвичайні малюнки часто порівнювали з дамськими сумочками, кошиками або відрами.

У новому дослідженні турецький дизайнер Борой Улуургуном висловив припущення, що 12 000-річна "сумочка" може бути чимось важливішим: схематичним зображенням будівель, що відсунуло б історію архітектури на тисячі років назад, пише Arkeonews.

Раніше археологи припускали, що ці самі три загадкові фігури можуть зображати монументальні споруди Гьобеклі-Тепе, хоча консенсусу щодо справжнього значення цих зображень досі не досягнуто.

Гьобеклі-Тепе, розташований на південному сході Туреччини, використовувався приблизно з 9600 по 8200 рік до нашої ери. Його монументальні круглі, овальні, а пізніше й прямокутні споруди містять масивні Т-подібні вапнякові колони, багато з яких прикрашені зображеннями людей, диких тварин та абстрактними знаками. ЮНЕСКО описує це місце як одне з найдавніших проявів монументальної архітектури людства.

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Порівняння "сумочок" на мегаліті, а також реконструкція однієї зі споруд стародавніх людей Фото: İHA

Колона № 43, яку часто називають "Каменем грифа", розташована всередині будівлі D і стала одним із найбільш обговорюваних об’єктів цього місця. На її поверхні зображені птахи, скорпіон, змії, геометричні знаки та обезголовлена людська фігура — образи, які дослідники пов’язують, зокрема, зі смертю, предками та ритуальними практиками раннього неоліту. Однак ближче до вершини розташовані три повторювані прямокутні форми, увінчані вигнутими арками — форми, які в народі називають "сумочками".

Улуургун стверджує, що схожість із сучасною сумкою вводить в оману. У його архітектурній інтерпретації вигнута верхня частина являє собою профіль даху або купола, а вертикальні сторони відповідають несучим конструкціям або стінам.

Він розвиває цю думку, припускаючи, що три символи являють собою окремі монументальні простори в Гебеклі-Тепе і можуть функціонувати майже як спрощені архітектурні розрізи. Їхня симетрія, що переривається пов’язаними з ними фігурами тварин, інтерпретується скоріше як осмислена, ніж декоративна, і потенційно позначає входи або розрізняє окремі споруди.

Якщо ця інтерпретація є правильною, то різьблення не є архітектурними кресленнями в сучасному технічному розумінні — масштабованими планами з вимірами. Натомість вона може являти собою щось більш фундаментальне: спробу звести тривимірний побудований простір до впізнаваної двовимірної графічної форми.

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