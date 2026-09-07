Тайна "дамских сумочек" на 12000-летнем мегалите Гебекли-Тепе: появилась новая теория (фото)

Годами учены не могли разгадать значение трех необычных фигур, вырезанных в верхней части знаменитой 43-1 колонны мегалитического сооружения Гёбекли-Тепе. Необычные рисунки часто сравнивали с дамскими сумочками, корзинами или ведрами.

В новом исследовании турецкий дизайнер Борой Улуургуном предположил, что 12000-лтение “сумочки” могут быть чем-то более важным: схематическим изображением зданий, что отодвинуло бы историю архитектуры на тысячи лет назад, пишет Arkeonews.

Археологи ранее предполагали, что те же три загадочные формы могут изображать монументальные здания Гёбекли-Тепе, хотя консенсус относительно истинного значения этих изображений до сих пор не достигнут.

Гёбекли-Тепе, расположенный на юго-востоке Турции, использовался примерно с 9600 по 8200 год до нашей эры. Его монументальные круглые, овальные, а позже и прямоугольные сооружения содержат массивные Т-образные известняковые колонны, многие из которых украшены изображениями людей, диких животных и абстрактными знаками. ЮНЕСКО описывает это место как одно из самых ранних проявлений монументальной архитектуры человека.

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Сравнение "сумочек" на мегалите, а также реконструкции одного из сооружений древних людей Фото: İHA

Колонна № 43, часто называемая «Камнем стервятника», находится внутри здания D и стала одним из самых обсуждаемых объектов этого места. На её поверхности изображены птицы, скорпион, змеи, геометрические знаки и обезглавленная человеческая фигура — образы, которые исследователи связывают, в частности, со смертью, предками и ритуальными практиками раннего неолита. Однако ближе к вершине расположены три повторяющиеся прямоугольные формы, увенчанные изогнутыми арками — формы, которые в народе называют «сумочками».

Улуургун утверждает, что сходство с современной сумкой вводит в заблуждение. В его архитектурной интерпретации изогнутая верхняя часть представляет собой профиль крыши или купола, вертикальные стороны соответствуют несущим конструкциям или стенам.

Он развивает эту мысль, предполагая, что три символа представляют собой отдельные монументальные пространства в Гёбекли-Тепе и могут функционировать почти как упрощенные архитектурные разрезы. Их симметрия, прерываемая связанными с ними фигурами животных, интерпретируется скорее как осмысленная, чем декоративная, потенциально обозначающая входы или отличающая отдельные сооружения.

Если эта интерпретация верна, то резьба не будет архитектурными чертежами в современном техническом смысле масштабированных планов с измерениями. Вместо этого она может представлять собой нечто более фундаментальное: попытку свести трехмерное построенное пространство к узнаваемой двухмерной графической форме.

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