Математик развеял самый главный миф Парфенона: древний храм хранил его 2 тысячи лет

Парфенон – главный храм в древних Афинах, посвященный богине Афине, является одним из самых выдающихся архитектурных шедевров в истории. Но вовсе не играет с восприятием людей, как считалось ранее.

На протяжении более двух тысяч лет ученые и ценители искусства утверждали, что едва заметные изгибы этого древнегреческого сооружения были специально созданы для компенсации оптических иллюзий, которые в противном случае нарушили бы чистоту линий здания, пишет Royal Society Open Science.

Однако недавний анализ свидетельствует об обратном. Проведя детальное исследование и сложное компьютерное моделирование, математик из Оксфордского университета Ален Гориели пришел к выводу, что эти иллюзии — всего лишь иллюзии.

“Парфенон — это не просто здание на афинском Акрополе. С течением веков он стал воплощением античности, своего рода сосудом, в который последующие поколения вкладывали свои представления о совершенстве”, — пишет автор исследования.

Утверждения о том, что архитектура Парфенона призвана корректировать оптические иллюзии, появились примерно через 400 лет после завершения его строительства. Вероятно, первым об этом заговорил римский архитектор I века до н. э. Витрувий, описавший тонкие изгибы колонн и поправки в пропорциях, призванные устранить визуальное ощущение вогнутости. Особое внимание Витрувий уделил стилобату (основанию) храма: его стороны имеют легкий изгиб к центру, компенсирующий иллюзию провисания. Позднее теоретики развили эту идею, объясняя появление любых визуальных искажений различными световыми эффектами.

В своей работе Гориели проанализировал четыре основных мифа об архитектурных особенностях Парфенона. Масштабное компьютерное моделирование подтвердило его расчеты: ни одно из описываемых явлений на самом деле не наблюдается при взгляде на Парфенон. Хотя такие явления, как выпуклость колонн, действительно имеют место, отклонения величиной 1,8 см практически незаметны, если смотреть на здание с обычного расстояния.

Гориели полагает, что эти и другие искривления были предусмотрены намеренно, но по гораздо более прозаическим причинам: возможно, изгибы основания помогали предотвращать скопление дождевой воды или же просто больше соответствовали эстетическим представлениям древних греков.

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