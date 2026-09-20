Спритні маніпулятори: кішки справді здатні керувати людьми

Нещодавнє невелике дослідження показує, що кішки насправді можуть маніпулювати людьми — у нас вперше з’явилися докази цього.

Люди та коти тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але ми досі занадто мало знаємо про поведінку наших улюбленців. Тепер невелике дослідження показало, що погладжування котів призводить до прискорення серцебиття у власників, навіть коли ті почуваються спокійніше. Вважається, що це свідчить про складну фізіологічну реакцію, яка виникає в процесі взаємодії, пише Earth.com.

Нещодавно команда вчених з Токійського сільськогосподарського університету провела невелике дослідження, яке показало, що всього 10 хвилин погладжування кішки підвищують частоту серцевих скорочень і знижують активність парасимпатичної нервової системи. Цікаво, що це повністю суперечить уявленням більшості людей про те, як кішки на них впливають. Втім, вчені визнають, що їхні висновки потребують обережної інтерпретації.

За словами головного автора дослідження Такумі Нагасави, вони разом із колегами провели експеримент, у якому взяли участь 32 японські власники котів. Вони виконували два завдання в різні дні: вільне спілкування з котом протягом 10 хвилин і період відпочинку без будь-якої взаємодії з твариною.

Вчені виміряли рівень кортизолу та окситоцину в слині, а також відстежували активність вегетативної нервової системи за варіабельністю серцевого ритму. Крім того, команда фіксувала емоційний стан до та після експерименту за допомогою стандартної шкали оцінки настрою. Результати свідчать, що під час спілкування з кішкою частота серцевих скорочень зростала, а активність парасимпатичної системи знижувалася. Водночас під час відпочинку спостерігалася зворотна картина: активність парасимпатичної системи підвищувалася.

За словами Нагасави, фізіологічні показники вказують на стан збудження, що суперечить гіпотезі про те, що спілкування з кішками знижує рівень стресу. З іншого боку, суб’єктивний емоційний стан — люди відчували себе спокійнішими. Ключовий висновок дослідження: ці два показники змінювалися в протилежних напрямках, і саме це поєднання представляє найбільший інтерес.

Аналіз також виявив позитивну кореляцію між частотою серцевих скорочень та рівнем кортизолу, а також між рівнем кортизолу та окситоцину. Водночас було виявлено негативну кореляцію між частотою погладжувань і швидкістю зміни активності парасимпатичної системи: чим частіше відбувалося погладжування, тим вираженішим був цей зсув. Це вказує на те, що ефект був спричинений виключно взаємодією.

Інше дослідження, проведене Хао Чаном разом із колегами у 2025 році, показало, що час, проведений поруч із господарем, позитивно корелював зі зростанням рівня окситоцину у кішки під час вільного спілкування. Зазначимо, що пізніші роботи підтверджують цей практичний висновок, навіть якщо механізм цього явища поки що не до кінця зрозумілий.

Втім, Нагасава та його колеги визнають, що для формування остаточних висновків необхідні більш детальні дослідження за участю більшої кількості тварин. Вчені знають напевно, що відбувається якийсь вимірюваний процес, але, на жаль, ніхто поки що точно не зміг визначити, що саме.

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