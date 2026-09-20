Пухнаста тваринка тримає Борнео у страху: полює на оленів, пожираючи їхні серця

Дослідники розповіли, як хохлатим білкам вдалося здобути репутацію неймовірно холоднокровного вбивці — дивного хижака, який пожирає серця та печінку оленів і курей.

Хохлата білка (Rheithrosciurus macrotis) виглядає як чарівна пухнаста тваринка з живими очима, проте, за словами мисливців, які мешкають на острові Борнео, представники цього виду також є холоднокровними вбивцями, пише Science Focus.

Місцеві жителі прозвали цього безжального гризуна, який тримає Борнео в страху, "білкою-вампіром". Ходять легенди, що ці тварини кидаються на спини оленів, які проходять повз, перегризають гострими, як бритви, зубами яремну вену, а потім чекають, поки тварини стікають кров'ю.

Мисливці, які знаходили в лісі випотрошені туші оленів, вважають, що білки повертаються на місце вбивства, щоб поласувати серцем, печінкою та вмістом шлунка жертви. Крім того, місцеві жителі запевняють, що білки також вбивають домашніх курей, пожираючи їхні серця та печінку.

Зазначимо, що білки-вампіри стали широко відомими у 2014 році, коли 15-річна Емілі Мейяард разом із батьками написала про них наукову статтю. У цій статті були описані моторошні легенди. У результаті тварини, які тисячоліттями залишалися в тіні, раптово стали сенсацією.

У 2015 році вченим вперше вдалося зняти білка на камеру — втім, на кадрах тварини зовсім не нападали на травоїдних. Натомість вони шукали їжу в підліску національного парку Гунунг-Палунг у Західному Калімантані. Дослідники зазначили, що така поведінка не відповідала звичкам грізних хижаків.

У 2020 році дослідники з’ясували, що незвичайні зуби цих білок — з довгими різцями та глибокими борозенками на верхній і нижній щелепах — насправді слугують для розколювання дуже твердих горіхів. Виявилося, що раціон представників цього виду значною мірою залежить від горіхів дерева канаріум. У результаті вчені дійшли висновку, що ми, ймовірно, зовсім не так уявляли собі цих тварин.

Дослідники зазначають, що хохлаті білки вирізняються особливо пухнастими хвостами. Їхні хвости настільки об’ємні, що перевищують розміри тіла тварини на 30% — для порівняння, це один із найбільших хвостів серед усіх ссавців. Ніхто точно не знає, з чим це пов’язано: відомо, що білки не використовують хвости для підтримки рівноваги, оскільки більшу частину часу білка проводить на землі у пошуках їжі; хвости також не використовуються для збереження тепла, оскільки на Борнео рідко буває холодно.

Втім, вчені вважають, що хвости, ймовірно, допомагають білкам приваблювати партнерів. Не виключено, що хвости також могли розвинутися як засіб відволікання хижаків. Втім, існує ймовірність, що хвіст використовується для маскування, оскільки він має попелясто-вугільне забарвлення з білуватим нальотом, що, ймовірно, допомагає білці зливатися з лісовим покривом.

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