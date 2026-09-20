Пушистый зверек держит Борнео в страхе: охотится на оленей, пожирая их сердца

Исследователи рассказали, как хохлатым белкам удалось заполучить репутацию невероятно хладнокровного убийцы — странного хищника, который пожирает сердца и печень оленей и кур.

Хохлатая белка (Rheithrosciurus macrotis) выглядит как очаровательный пушистый зверек с живыми глазами, однако, по словам охотников, обитающих на острове Борнео, представители этого вида также являются хладнокровными убийцами, пишет Science Focus.

Местные жители прозвали этого безжалостного грызуна, держащего Борнео в страхе, белкой-вампиром. Ходят легенды, что эти животные бросаются на спины проходящих мимо оленей, перегрызает острыми как бритвами зубами яремную вену, а затем ждет, пока животные истекут кровью.

Охотники, находившие в лесу выпотрошенные туши оленей, полагают, что белки возвращаются на место расправы, чтобы полакомиться сердцем, печень и содержимым желудка жертвы. Кроме того, местные жители уверяют, что белки также убивают домашних кур, пожирая их сердца и печень.

Отметим, что белки-вампиры стали широко известными в 2014 году, когда 15-летняя Эмили Эмили Мейяард вместе с родителями написала о нем научную статью. В этой статье были описаны пугающие легенды. В результате, животные, которые оставались в тени тысячелетиями, внезапно стали сенсацией.

В 2015 году ученым впервые удалось заснять белок на камеру — впрочем, на кадрах животные вовсе не терзали травоядных. Вместо этого они искали корм в подлеске национального парка Гунунг-Палунг в Западном Калимантане. Исследователи отметили, что это поведение не соответствовало повадкам грозных хищников.

В 2020 году исследователи выяснили, что необычные зубы этих белок — с длинными резцами и глубокими бороздками на верхней и нижней челюстях — на самом деле служат для раскалывания очень твердых орехов. Оказалось, что рацион представителей этого вида в значительной степени зависит от орехов дерева канариум. В результате, ученые пришли к выводу, что мы, вероятно, совсем не так представляли себе этих животных.

Исследователи отмечают, что хохлатые белки отличаются особенно пушистыми хвостами. Их хвосты настолько объемные, что превышают размеры тела зверька на 30% — для сравнения, это один из самых крупных хвостов среди всех млекопитающих. Никто точно не знает, с чем это связано: известно, что белки не используют хвосты для поддержания равновесия, поскольку большую часть времени белка проводит на земле в поисках пищи; хвосты также не используются для сохранения тепла, поскольку на Борнео редко бывает холодно.

Впрочем, ученые считают, что хвосты, вероятно, помогают белкам привлекать партнеров. Не исключено, что хвосты также могли развиться в качестве средства отвлечения хищников. Впрочем, есть вероятность, что хвост используется для маскировки, поскольку хвост имеет пепельно-угольный окрас с белесым налетом, что, вероятно, помогает белке сливаться с лесным покровом.

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