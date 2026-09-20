Ловкие манипуляторы: кошки действительно способны управлять людьми

Недавнее небольшое исследование показывает, что кошки на самом деле могут манипулировать людьми — у нас впервые есть доказательства.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще слишком мало известно о поведении наших питомцев. Теперь небольшое исследование показало, что поглаживание кошек приводит к учащению сердцебиения у владельцев, даже когда те чувствуют себя спокойнее. Считается, что это свидетельствует о сложной физиологической реакции, возникающей в процессе взаимодействия, пишет Earth.com.

Недавнее небольшое исследование было проведено командой из Токийского сельскохозяйственного университета и показало, что всего 10 минут поглаживания кошки повышают частоту сердечных сокращений и снижают активность парасимпатической нервной системы. Любопытно, что это полностью противоречит тому, как, по мнению большинства людей, кошки на них влияют. Впрочем, ученые признают, что их выводы требуют осторожной интерпретации.

По словам ведущего автора исследования Такуми Нагасавы, они с коллегами провели эксперимент, в котором приняли участие 32 японских владельца кошек. Они выполняли два задания в разные дни: свободное общение с кошкой в течение 10 минут и период отдыха без какого-либо взаимодействия с животным.

Ученые измерили уровень кортизола и окситоцина в слюне, а также отслеживали активность вегетативной нервной системы по вариабельности сердечного ритма. Кроме того, команда фиксировала эмоциональное состояние до и после эксперимента с помощью стандартной шкалы оценки настроения. Результаты указывают, что во время общения с кошкой частота сердечных сокращений возросла, а активность парасимпатической системы снижалась. В то же время во время отдыха наблюдалась обратная картина: активность парасимпатической системы повышалась.

По словам Нагасавы, физиологические показатели указывают на состояние возбуждения, что противоречит гипотезу о том, что общение с кошками снижает уровень стресса. С другой стороны, субъективное эмоциональное состояние, в то время как сами люди чувствовали себя спокойнее. Ключевой вывод исследования: эти два показателя изменялись в противоположных направлениях, и именно это сочетание представляет наибольший интерес.

Анализ также выявил положительную корреляцию между частотой сердечных сокращений и уровнем кортизола, а также между уровнем кортизола и окситоцина. В то же время была обнаружена отрицательная корреляция между частотой поглаживаний и скоростью изменения активности парасимпатической системы: чем чаще происходило поглаживание, тем более выраженным был этот сдвиг. Это указывает на то, что эффект был вызван исключительно взаимодействием.

Другое исследование, проведенное Хао Чаном с коллегами в 2025 году, показало, что время, проведенное рядом с владельцем, положительно коррелировало с ростом уровня окситоцина у кошки во время свободного общения. Отметим, что более поздние работы подтверждают этот практический вывод, даже если механизм явления пока не до конца ясен.

Впрочем, Нагасава с коллегами признают, что для формулирования окончательных выводов необходимы более детальные исследования с участием большего числа животных. Ученые знают наверняка, что происходит некий измеримый процесс, но, увы, никто пока точно не смог определить, что именно.

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