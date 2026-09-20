Найщасливіше місце на Землі: на фото з Діснейленду знову помітили мандрівника у часі

На фотографії 1960-х років помітили мандрівника у часі — чоловік сильно виділяється з натовпу відвідувачів парку розваг.

Джозі Вівер переглядала фотографії зі відпустки свого дідуся, зроблені в найщасливішому місці на Землі — Діснейленді, коли помітила щось цікаве: на знімку помітили деталь, яка, як вважається, доводить реальність подорожей у часі, пише Daily Mail.

Йдеться про чоловіка, чий одяг та зачіска виглядають так, ніби він прибув із наших днів. Уівер стверджує, що чоловік одягнений у темно-синю футболку з круглим вирізом і має сучасну зачіску, що різко виділялося на тлі інших відвідувачів парку, одягнених у більш строгі вбрання та одяг яскравих кольорів, характерний для тієї епохи.

Відомо, що знімок було зроблено у 1968 році, трохи більше ніж через десять років після відкриття нового тематичного парку "Діснейленд" в Анахаймі. Дідусь Уівер, Том Юбенк, фотографував зону парку під назвою "Новоорлеанська площа", коли випадково зафіксував чоловіка, якого тепер вважають мандрівником у часі: на чоловікові були сучасні сонцезахисні окуляри, а через плече був перекинутий квадратний футляр.

Зазначимо, що Джозі Вівер опублікувала відео в TikTok, і воно швидко стало вірусним — ролик набрав понад 2,7 мільйона переглядів. Незважаючи на те, що цей кадр може бути не більше ніж збігом, користувачі соціальної мережі вважають його ще одним вагомим доказом існування мандрівників у часі.

Чоловік у синій футболці привернув увагу користувачів--------0 Фото: TikTok

Користувачі, які повірили в цю теорію, зазначають, що футболка ймовірного мандрівника в часі абсолютно не відповідає моді тієї епохи та обстановці парку. Дехто також зазначає, що футболка чоловіка була надіта поверх штанів, що не було характерним для того часу. Дехто також порівнював ймовірного мандрівника в часі з іншими чоловіками в парку, які були одягнені в більш об’ємні сорочки з коміром та штани.

Хоча до 1960-х років носіння повноцінних костюмів у спекотну погоду стало менш поширеним явищем, сорочки на ґудзиках або трикотажні моделі з коміром у поєднанні з класичними брюками залишалися стандартним варіантом одягу для виходу у світ у ту епоху. Водночас уявний мандрівник у часі виглядає так, ніби прибув до Діснейленду 60-х років із 2010 року.

Втім, скептики стверджують, що в той час люди вже носили сорочки та сонцезахисні окуляри, а тому чоловік на знімку виглядає цілком доречно для того часу. Більше того, користувачі стверджують, що таємничий чохол, який чоловік носить через плече, є не більше ніж типовою сумкою для фототехніки того часу.

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