Самое счастливое место на Земле: на фото из Диснейленда вновь заметили путешественника во времени

На фотографии 1960-х годов заметили путешественника во времени — мужчина сильно выделяется из толпы посетителей парка развлечений.

Джози Уивер просматривала отпускные фотографии своего дедушки, сделанные в самом счастливом месте на Земле — Диснейленде, когда заметила нечто любопытное: на снимке заметили деталь, которая, как считается, доказывает реальность путешествий во времени, пишет Daily Mail.

Речь о мужчине, чья одежда и стрижка выглядят так, словно он прибыл из наших дней. Уивер утверждает, что мужчина одет в темно-синюю футболку с круглым вырезом и современной стрижкой, который резко выделялся на фоне других посетителей парка, одетых в более строгие наряды и одежду ярких цветов, характерную для той эпохи.

Известно, что снимок был сделан в 1968 году, спустя чуть более десяти лет после открытия нового тематического парка Диснейленд в Анахайме. Дедушка Уивер, Том Юбэнк, фотографировал зону парка под названием "Новоорлеанская площадь", когда случайно запечатлел мужчину, которого теперь считают путешественником во времени: на мужчине были современные солнцезащитные очки, а через плечо был перекинут квадратный футляр.

Отметим, что Джози Уивер опубликовала видео в TikTok и видео быстро стало вирусным — ролик набрал более 2,7 миллиона просмотров. Несмотря на то, что снимок может быть не более чем совпадением, пользователи социальной сети сочли ее еще одним веским доказательством существования путешественников во времени.

Мужчина в синей футболке привлек внимание пользователей--------0 Фото: TikTok

Пользователи, поверившие в эту теорию, отмечают, что футболка предполагаемого путешественника во времени совершенно не соответствует моде той эпохи и обстановке парка. Некоторые также отмечают, что футболка мужчины была выпущена поверх брюк, что не характерно для того времени. Некоторые также сравнивали предполагаемого путешественника во времени с другими мужчинами в парке, которые были одеты в более объемные рубашка с воротником и брюки.

Хотя к 1960-м годам ношение полноценных костюмов в жаркую погоду стало менее распространенным явлением, рубашки на пуговицах или трикотажные модели с воротником в сочетании с классическими брюками оставались стандартным вариантом одежды для выхода в свет в ту эпоху. В то же время предполагаемый путешественник во времени выглядит так, будто прибыл в Диснейленд 60-х из 2010 года.

Впрочем, скептики утверждают, что в то время у людей уже были рубашки и солнцезащитные очки, а потому мужчина на снимке выглядит вполне уместно для того времени. Более того, пользователи утверждают, что таинственный чехол, который мужчина носит через плечо является не более чем типичной сумкой для фототехники того времени.

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