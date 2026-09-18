NASA стурбована: центр маси Землі зміщується, і це стане справжньою проблемою

Дослідники побоюються, що зміщення центру маси планети може порушити роботу навігаційних систем та точність даних супутникового позиціонування.

Група дослідників із NASA заявила, що Земля безперервно коливається та деформується під вагою води, льоду та повітря — простіше кажучи, центр маси нашої планети постійно зміщується залежно від пори року. Вчені стурбовані тим, що в майбутньому це спричинить проблеми: робота систем навігації та точність даних супутникового позиціонування можуть бути порушені, пише Daily Mail.

За словами вчених, на ці процеси впливають заморозки, танення льоду, рух океанських вод, а також зміна атмосферного тиску. У результаті центр маси нашої планети змістився відносно її геометричного центру на кілька міліметрів. Зрештою це може спричинити похибки в даних супутників та роботі навігаційних систем.

За словами співавтора дослідження Фелікса Ландерера з Лабораторії реактивного руху NASA, ці відхилення можуть здатися незначними, проте сучасний світ ґрунтується на високоточних вимірюваннях місцезнаходження.

Під дією гравітації супутники рухаються по орбіті навколо центру мас Землі, ніби утримувані невидимими зв’язками. Тому найменші зміни відстані між супутниками та наземними станціями відображають зміщення центру мас планети.

Металеві супутники десятиліттями перебувають на земній орбіті, однак точність вимірювань може бути значно знижена через нерівномірний розподіл наземних станцій по поверхні Землі. У рамках нового дослідження провідний автор Дональд Аргус разом із командою розробив новий метод відстеження амплітуди зміщення центру маси Землі на основі надточного супутникового моніторингу.

Вони доповнили систему даними GPS та інформацією про орбіти низки інших супутників, що перебувають на низькій навколоземній орбіті, щоб отримати різноманітний набір "цілей" для спостережень. Зазначимо, що цей метод також враховує, як маса води та льоду здатна деформувати земну кору, а також те, як це, у свою чергу, впливає на наземні станції.

Вчені також відстежили сезонні коливання центру маси нашої планети й дійшли висновку, що вони, ймовірно, зумовлені змінами стану океанів, атмосфери та запасів води на континентах протягом року. Результати показали, що накопичення снігу в Північній Америці та Євразії досягає піку в березні, зміщуючи центр маси приблизно на 3 міліметри в бік Північного полюса. Через місяць, у квітні, маса дощової води в басейні річки Амазонки досягає пікового значення в 2400 гігатонн, зміщуючи центр маси Землі на 2,2 міліметра в бік Південної Америки. Через 7 місяців, у листопаді, маса мусонних вод у Південно-Східній Азії досягає максимуму в 600 гігатонн, що робить додатковий, хай і невеликий, внесок у щорічні коливання.

Вчені також довели, що в період з серпня по жовтень рівень океанів підвищується за рахунок талих і дощових вод, а центр маси Землі зміщується в бік південної частини Тихого океану. Команда також з’ясувала, що холодне щільне зимове повітря впливає на це зміщення: приблизно 21 грудня центр маси зміщується в бік Аравії, Азії та Північної Африки, а близько 21 червня — у бік Південної Америки та Південної Африки.

Цікаво, що центр маси, ймовірно, зміщується на меншу відстань, ніж вважалося раніше. Окрім центру маси Землі, вчені підтвердили, що зміщується й географічний Північний полюс: до 2100 року він може зміститися майже на 27 метрів.

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