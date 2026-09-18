NASA тревожится: центр масс Земли смещается, и это станет настоящей проблемой

Исследователи опасаются, что смещение центра масс планеты может нарушить работу систем навигации и точность данных спутникового позиционирования.

Группа исследователей из NASA завила, что Земля непрерывно колеблется и деформируется под тяжестью воды, льда и воздуха — проще говоря, центр масс нашей планеты постоянно перемещается в зависимости от времени года. Ученые встревожены тем, что в будущем это вызовет проблемы: работа систем навигации и точность данных спутникового позиционирования может быть нарушена, пишет Daily Mail.

По словам ученых, на эти процессы влияют заморозки, таяние льда, движение океанских вод, а также изменение атмосферного давления. В результате центр масс нашей планеты сместился относительно ее геометрического центра на несколько миллиметров. В конце концов это может вызвать погрешности в данных спутников и работе навигационных систем.

По словам соавтора исследования Феликса Ландерера из Лаборатории реактивного движения NASA, эти смещения могут показаться незначительными, однако современный мир опирается на высокоточные измерения местоположения.

Под действием гравитации спутники движутся по орбите вокруг центра масс Земли, словно удерживаемые невидимыми связями. Поэтому малейшие изменения расстояния между спутниками и наземными станциями отражают смещение центра масс планеты.

Металлические спутники десятилетиями находятся на земной орбите, однако точность измерений может быть настолько снижена из-за неравномерного распределения наземных станций по поверхности Земли. В рамках нового исследования ведущий автор Дональд Аргус с командой разработали новый метод отслеживания амплитуды смещения центра масс Земли на основе сверхточного спутникового мониторинга.

Они дополнили систему данными GPS и информацией об орбитах ряда других спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, чтобы получить разнообразный набор "целей" для наблюдений. Отметим, что этот метод также учитывает, как масса воды и льда способна деформировать земную кору, а также то, как это, в свою очередь, влияет на наземные станции.

Ученые также отследили сезонные колебания центра масс нашей планеты и пришли к выводу, что они, вероятно, вызваны изменениями состояния океанов, атмосферы и запасов воды на континентах в течение года. Результаты показали, что накопление снега в Северной Америке и Евразии достигает пика в марте, смещая центр масс примерно на 3 миллиметра в сторону Северного полюса. Месяц спустя, в апреле, масса дождевой воды в бассейне реки Амазонки достигает пикового значения в 2400 гигатонн, смещая центр масс Земли на 2,2 миллиметра в сторону Южной Америки. Спустя 7 месяцев, в ноябре, масса муссонных вод в Юго-Восточной Азии достигает максимума в 600 гигатонн, что вносит дополнительный, пусть и небольшой, вклад в ежегодные колебания.

Ученые также показали, что в период с августа по октябрь уровень океанов повышается за счет талых и дождевых вод, а центр масс Земли смещается в сторону южной части Тихого океана. Команда также выяснила, что холодный плотный зимний воздух влияет на смещение: примерно 21 декабря центр масс сдвигается в сторону Аравии, Азии и Северной Африки, а около 21 июня — в сторону Южной Америки и Южной Африки.

Любопытно, что центр масс, вероятно, смещается на меньшее расстояние, чем считалось ранее. Помимо центра масс Земли, ученые подтвердили, что смещается и географический Северный полюс: к 2100 году он может сдвинуться почти на 27 метров.

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