Вперше за понад 100 років: вчені відкрили абсолютно новий вид диких котів

Науковці у Болівії випадково натрапили на новий вид диких котів — Leopardus tilcayo. Це перший новий вид родини котячий, який було відкрито за понад століття.

Історія почалася ще у 2016 році, коли біологиня та дослідниця журналу National Geographic Паола Ногалес-Аскаррунс, працюючи у Болівії, отримала дзвінок від місцевого заповідника дикої природи. Там повідомили, що до них привезли тварину, яку описали як "дивну кішку". Про це пише National Geographic з посиланням на дослідження Current Biology.

Випадкове відкриття

Як з'ясувалося, тварину ще кошеням знайшов місцевий мешканець при дорозі біля лісу. Він забрав її додому, вважаючи, що це кіт домашньої породи. Проте приблизно через рік спільного проживання з котом він зрозумів, що щось не так, після чого вирішив передати її до заповідника.

Ногалес-Аскаррунс зацікавилася "дивною" кішкою. Вона звернула увагу на те, що у тварини незвичні риси: маленьке, зморшкувате обличчя, короткі й круглі вуха та довгі вуса. Кішка була занадто малою, щоб бути представницею домашньої породи, а головне, що привертало увагу, це плями на шерсті, які нагадували леопардовий окрас.

Спершу науковиця й не підозрювала, що перед нею — відкриття. Вона вважала, що кішка перед нею — представниця Leopardus tigrinus, відомого як тигрова кішка, онцила або тигрильйо. Цей вид було відкрито ще в 1775 році і згодом вважалося, що він мешкає по всій Центральній та Південній Америці.

Науковиця звернула увагу на леопардові плями на шерсті кота Фото: National Geograophic

Проте несподіване усвідомлення прийшло у 2019 році. Коли дослідниця готувала брошуру про котів Болівії, вона зрозуміла, що цей кіт не схожий на той вид, який їй спав на думку вперше. На це вказали розетки на шерсті тварини, які були більшими.

Минув ще деякий час, поки науковиця не взялася за ретельний генетичний аналіз загадкової кішки. Вона разом з Едуардо Ейзіріком із Папського католицького університету Ріу-Гранді-ду-Сул у Бразилії та співавтором дослідження Йонасом Лескроартом з Антверпенського університету проаналізували геном кішки, нарешті знайшовши її місце у природі.

Дослідники запропонували назвати цей вид Leopardus tilcayo на честь назви, під якою її знають місцеві мешканці. Ймовірно, ця назва не має жодного конкретного значення ані в іспанській мові, ані в мові кечуа, якою розмовляють у Болівії.

Поки відомо, що Leopardus tilcayo лісовому екорегіоні Юнгас у Болівії, який розташований на східному схилі Анд. Однак досі залишається загадкою для науковців те, чим вони харчуються та хто їх полює, а також інші питання з їхнього повсякденного життя.

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