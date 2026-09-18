Впервые за более чем 100 лет: ученые открыли совершенно новый вид диких кошек

Учёные в Боливии случайно обнаружили новый вид диких кошек — Leopardus tilcayo. Это первый новый вид семейства кошачьих, открытый за более чем столетие.

История началась ещё в 2016 году, когда биолог и исследовательница журнала National Geographic Паола Ногалес-Аскаррунс, работая в Боливии, получила звонок из местного заповедника дикой природы. Там сообщили, что к ним привезли животное, которое описали как "странную кошку". Об этом пишет National Geographic со ссылкой на исследование Current Biology.

Случайное открытие

Как выяснилось, животное, ещё будучи котенком, нашёл местный житель у дороги возле леса. Он забрал её домой, полагая, что это кошка домашней породы. Однако примерно через год совместной жизни с котом он понял, что что-то не так, после чего решил передать её в заповедник.

Ногалес-Аскаррунс заинтересовалась "странной" кошкой. Она обратила внимание на то, что у животного были необычные черты: маленькое, морщинистое лицо, короткие и круглые уши и длинные усы. Кошка была слишком маленькой, чтобы быть представительницей домашней породы, а главное, что привлекало внимание, — это пятна на шерсти, напоминавшие леопардовый окрас.

Сначала учёная и не подозревала, что перед ней — открытие. Она полагала, что кошка перед ней — представительница вида Leopardus tigrinus, известного как тигровая кошка, онцила или тигрильо. Этот вид был открыт еще в 1775 году, и впоследствии считалось, что он обитает по всей Центральной и Южной Америке.

Ученая обратила внимание на леопардовые пятна на шерсти кота Фото: National Geograophic

Однако неожиданное открытие произошло в 2019 году. Когда исследовательница готовила брошюру о котах Боливии, она поняла, что этот кот не похож на тот вид, который пришёл ей в голову вначале. На это указывали розетки на шерсти животного, которые были больше.

Прошло ещё некоторое время, прежде чем учёная приступила к тщательному генетическому анализу загадочной кошки. Вместе с Эдуардо Эйзириком из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии и соавтором исследования Йонасом Лескроартом из Антверпенского университета проанализировали геном кошки, наконец определив её место в природе.

Исследователи предложили назвать этот вид Leopardus tilcayo в честь названия, под которым его знают местные жители. Вероятно, это название не имеет никакого конкретного значения ни в испанском языке, ни в языке кечуа, на котором говорят в Боливии.

На данный момент известно, что Leopardus tilcayo обитает в лесном экорегионе Юнгас в Боливии, расположенном на восточном склоне Анд. Однако до сих пор для учёных остаётся загадкой, чем они питаются и кто на них охотится, а также другие вопросы, касающиеся их повседневной жизни.

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