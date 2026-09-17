Реставрація тривала 5 років: дослідники врятували старовинні малюнки у Мексиці (фото)

У печері Куева-де-лас-Монас у штаті Чіуауа завершився п'ятирічний проєкт з консервації стародавніх наскельних малюнків. З 2021 по 2026 рік фахівці працювали над стабілізацією зображень та документуванням їхнього стану.

Печера розташована на схилі пагорба в північно-східній частині Сьєрра-де-Махалка, приблизно за 59 кілометрів на північ від міста Чіуауа. Це найбільша печера в усій групі, пише Heritage Daily.

Усередині Куева-де-лас-Монас збереглися накладені один на одного малюнки, що датуються періодом від приблизно 300 року до н. е. до XIX століття. За даними INAH, ця пам'ятка відображає кілька періодів історії корінних народів та колоніального періоду.

Археолог Енріке Чакон Сорія, який очолює археологічний проєкт "Куева-де-лас-Монас", визначив щонайменше три основні етапи створення наскальних малюнків. Найдавніший пов'язаний із пізньоархаїчним перехідним періодом, приблизно 300 р. до н. е., коли печера, ймовірно, використовувалася громадами мисливців, збирачів та рибалок.

Пізніший етап пов'язаний з народом тараумара і включає зображення, пов'язані з пейотом, а також символи, пов'язані з католицизмом у XVII та XVIII століттях. Третій етап, що датується XIX століттям, включає зображення, які приписують групам апачів.

Пам'ятка відображає кілька періодів історії корінних народів та колоніального періоду Фото: Daniel Sánchez

Наскельні малюнки збереглися упродовж століть, але скеля, на якій вони знаходяться, ставала дедалі крихкішою через вивітрювання та плин часу. Людська діяльність стала ще однією загрозою.

За словами фахівця з реставрації Сандри Крус Флорес, відвідувачі, які заходили без дотримання правил, залишали на стінах графіті, нанесені аерозолем, вугіллям та олівцями. Фахівці також зафіксували подряпини, зроблені гострими предметами, та сліди від рідин, які були вилиті на розмальовані поверхні.

Команда консерваторів провела очищення, зміцнення та документацію, зосередившись на ділянках, де малюнки зазнавали високого ризику втрати. Ділянки, уражені графіті та іншими пошкодженнями, були оброблені для покращення їхньої розбірливості. У попередні сезони також проводилися спеціалізовані дослідження для вивчення малюнків та екологічних факторів, що впливають на їхній стан.

Завершення проєкту не означає закінчення консерваційних робіт у печері Куева-де-лас-Монас. INAH зазначило, що результати роботи становлять основу для довгострокового захисту, тоді як його Управління експлуатації об'єктів розробляє пропозицію щодо інфраструктури печери.

Об'єкт офіційно не відкритий для відвідувачів, і представники відомства заявили, що метою не є його підготовка до масового туризму. У майбутньому можна буде розглянути можливість контрольованих відвідувань, але головним пріоритетом залишається захист пам'ятки.

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