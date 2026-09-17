Реставрация длилась 5 лет: исследователи спасли старинные рисунки в Мексике (фото)

В пещере Куэва-де-лас-Монас в штате Чиуауа завершился пятилетний проект по консервации древних наскальных рисунков. С 2021 по 2026 год специалисты работали над стабилизацией изображений и документированием их состояния.

Пещера расположена на склоне холма в северо-восточной части Сьерра-де-Махалка, примерно в 59 километрах к северу от города Чиуауа. Это самая большая пещера во всей группе, пишет Heritage Daily.

Внутри Куэва-де-лас-Монас сохранились наложенные друг на друга рисунки, датируемые периодом примерно с 300 года до н. э. по XIX век. По данным INAH, этот памятник отражает несколько периодов истории коренных народов и колониального периода.

Археолог Энрике Чакон Сория, возглавляющий археологический проект "Куэва-де-лас-Монас", выделил как минимум три основных этапа создания наскальных рисунков. Самый древний из них связан с позднеархаическим переходным периодом, примерно 300 г. до н. э., когда пещера, вероятно, использовалась общинами охотников, собирателей и рыбаков.

Более поздний этап связан с народом тараумара и включает изображения, связанные с пейотом, а также символы, связанные с католицизмом в XVII и XVIII веках. Третий этап, относящийся к XIX веку, включает изображения, которые приписываются группам апачей.

В памятке отражены несколько периодов истории коренных народов и колониальный период Фото: Daniel Sánchez

Наскальные рисунки сохранились на протяжении веков, но скала, на которой они находятся, становилась всё более хрупкой из-за выветривания и течения времени. Деятельность человека стала ещё одной угрозой.

По словам специалиста по реставрации Сандры Крус Флорес, посетители, которые входили без соблюдения правил, оставляли на стенах граффити, нанесенные аэрозолем, углем и карандашами. Специалисты также зафиксировали царапины, нанесенные острыми предметами, и следы от жидкостей, которые были вылиты на разрисованные поверхности.

Команда реставраторов провела очистку, укрепление и документирование, уделив особое внимание участкам, где рисунки подвергались высокому риску утраты. Участки, поврежденные граффити и другими повреждениями, были обработаны для улучшения их разборчивости. В предыдущие сезоны также проводились специализированные исследования для изучения рисунков и экологических факторов, влияющих на их состояние.

Завершение проекта не означает окончания консервационных работ в пещере Куэва-де-лас-Монас. INAH отметило, что результаты работы служат основой для долгосрочной охраны, в то время как его Управление эксплуатацией объектов разрабатывает предложение по инфраструктуре пещеры.

Объект официально не открыт для посетителей, и представители ведомства заявили, что его подготовка к массовому туризму не входит в их планы. В будущем можно будет рассмотреть возможность организованных посещений, но главным приоритетом остается охрана памятника.

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