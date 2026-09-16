Тут Арістотель навчав Македонського: археологи досліджують Королівську гімназію у Греції (фото)

Археологи, які проводять розкопки у Королівській гімназії Мієзи на півночі Греції, виявили нові приміщення, що дають змогу детальніше зрозуміти, як у IV столітті до н. е. навчалися молоді представники македонської еліти. Серед знахідок — мозаїчні підлоги, обідні майданчики та архітектурні елементи.

Відкриття були зроблені в стародавній Мієзі, поблизу сучасного міста Науса, у Королівській гімназії, заснованій за часів правління Філіпа II Македонського. Міністерство культури Греції повідомило, що в ході останніх робіт було виявлено споруду площею понад 160 квадратних метрів, пише Arkeonews.

У центрі будівлі розташовувалася передня кімната, по обидва боки від якої знаходилися два андрони. Це були бенкетні зали, що використовувалися для спільних трапез та симпозіумів. В обох залах збереглися мозаїчні підлоги та підняті платформи, на яких колись стояли трапезні лежанки. Кожен андрон міг вмістити десять лежанок, а отже, обидва зали могли прийняти щонайменше 20 гостей.

У центрі будівлі розташовувалася передня кімната, по обидва боки від якої знаходилися два бенкетні зали Фото: Hellenic Ministry of Culture

Мозаїки мають особливе значення, оскільки за якістю та технікою виконання вони нагадують підлоги, знайдені в королівському палаці в Егаї. Ця схожість є ще одним доказом зв'язку гімназії в Мієзі з македонським королівським оточенням.

Останні розкопки ґрунтуються на дослідженнях, проведених у попередні сезони. У 2025 році археологи дійшли висновку, що величезна гімназія була спроєктована як єдиний монументальний комплекс у середині IV століття до н. е.

Будівельники висікли та вирівняли природну скельну породу, щоб створити три великі тераси загальною площею близько 14 акрів. На цих терасах розміщувалися різні секції, зокрема палестра та ксистос — крита бігова доріжка, що простягалася майже на 200 метрів.

Загальна площа гімназії становить близько 35 акрів, хоча розкопано лише невелику її частину. Її архітектура також має спільні риси з палацом в Ейгаї, зокрема масивні вапнякові конструкції та ретельно виготовлені архітектурні елементи.

В обох залах збереглися мозаїчні підлоги та підняті платформи Фото: Hellenic Ministry of Culture

Під час попередніх розкопок було знайдено уламки панафінейських амфор, які, як вважається, містили оливкову олію, що використовувалася спортсменами, а також чотири стилуси для письма. Ці стилуси є прямим матеріальним свідченням освітньої діяльності, що відбувалася на цьому місці.

Роботи в палестрі додали нових архітектурних свідчень. Археологи виявили частини іонічного оздоблення та рідкісний фрагмент кутового дорійського архітрава з перистилю. Такі знахідки можуть допомогти реконструювати первісний вигляд будівлі, значна частина якої була розібрана ще в античності. Збережені стіни, підлоги та архітектурні фрагменти лежали під шарами руйнувань та пожежі.

Міеза має особливе значення, оскільки античні літературні джерела пов'язують цю місцевість із навчанням Арістотелем молодого Александра Македонського та інших синів видатних македонських родин.

Археологи знайшли чотири стилуси для письма Фото: Hellenic Ministry of Culture

Міністерство культури Греції зазначає, що сучасні дослідження вказують на те, що Школа Арістотеля, ймовірно, розташовувалася саме в монументальній гімназії, а не в сусідньому Святилищі Німф, як раніше вважалося.

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