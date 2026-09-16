Здесь Аристотель учил Македонского: археологи исследуют Королевскую гимназию в Греции (фото)

Археологи, проводящие раскопки в Королевской гимназии Миезы на севере Греции, обнаружили новые помещения, которые позволяют более подробно понять, как в IV веке до н. э. обучались молодые представители македонской элиты. Среди находок — мозаичные полы, обеденные зоны и архитектурные элементы.

Находки были сделаны в древней Миезе, недалеко от современного города Науса, в Королевской гимназии, основанной во времена правления Филиппа II Македонского. Министерство культуры Греции сообщило, что в ходе последних работ было обнаружено сооружение площадью более 160 квадратных метров, пишет Arkeonews.

В центре здания располагалась передняя комната, по обе стороны от которой находились два андрона. Это были банкетные залы, использовавшиеся для совместных трапез и симпозиумов. В обоих залах сохранились мозаичные полы и приподнятые платформы, на которых когда-то стояли трапезные лежанки. Каждый андрон мог вместить десять лежанок, а значит, оба зала могли принять не менее 20 гостей.

В центре здания располагалась прихожая, по обе стороны от которой находились два банкетных зала Фото: Hellenic Ministry of Culture

Мозаики имеют особое значение, поскольку по качеству и технике исполнения они напоминают полы, обнаруженные в королевском дворце в Эгае. Это сходство является ещё одним доказательством связи гимназии в Миезе с македонским королевским окружением.

Последние раскопки основаны на исследованиях, проведенных в предыдущие сезоны. В 2025 году археологи пришли к выводу, что огромная гимназия была спроектирована как единый монументальный комплекс в середине IV века до н. э.

Строители высекли и выровняли природную скальную породу, чтобы создать три большие террасы общей площадью около 14 акров. На этих террасах располагались различные секции, в частности палестра и ксистос — крытая беговая дорожка, протянувшаяся почти на 200 метров.

Общая площадь гимназии составляет около 35 акров, хотя раскопана лишь небольшая её часть. Её архитектура также имеет общие черты с дворцом в Эйгае, в частности массивные известняковые конструкции и тщательно выполненные архитектурные элементы.

В обоих залах сохранились мозаичные полы и приподнятые платформы Фото: Hellenic Ministry of Culture

В ходе предыдущих раскопок были обнаружены обломки панафинейских амфор, которые, как полагают, содержали оливковое масло, использовавшееся спортсменами, а также четыре стилуса для письма. Эти стилусы являются прямым материальным свидетельством образовательной деятельности, которая велась на этом месте.

Работы в палестре принесли новые архитектурные находки. Археологи обнаружили части ионического убранства и редкий фрагмент углового дорийского архитрава из перистиля. Такие находки могут помочь реконструировать первоначальный облик здания, значительная часть которого была разобрана ещё в античности. Сохранившиеся стены, полы и архитектурные фрагменты лежали под слоями разрушений и пожара.

Миеза имеет особое значение, поскольку античные литературные источники связывают эту местность с обучением Аристотелем молодого Александра Македонского и других сыновей выдающихся македонских семей.

Археологи обнаружили четыре стилуса для письма Фото: Hellenic Ministry of Culture

Министерство культуры Греции отмечает, что современные исследования указывают на то, что школа Аристотеля, вероятно, располагалась именно в монументальной гимназии, а не в соседнем святилище нимф, как считалось ранее.

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