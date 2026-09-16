Пранк по-римськи чи дитяча іграшка: незвичайний артефакт знайшли у Віндоланді (фото)

Невелика шкіряна фігурка у формі миші, знайдена в римському форті на півночі Англії, дала змогу зазирнути у повсякденне життя майже 2000 років тому. Її простий дизайн викликав цікаве запитання: для чого її виготовили?

Шкіряна миша датується приблизно 105–130 роками н. е., періодом, коли римські солдати та їхні сім'ї мешкали у Віндоланді, на південь від місця, де пізніше було зведено Адріанів Вал, пише Arkeonews.

Цей артефакт виявили ще під час розкопок у 1993 році — у резиденції командувача. Після розкопок його зберігали разом із сотнями шматків шкіряних відходів, і він пролежав там десятиліттями. Куратори помітили його незвичайну форму лише у 2020 році під час огляду колекції.

Миша має довжину 12,2 сантиметра і ширину всього 2,6 сантиметра. Її форма була навмисною, з невеликими позначками, що імітували хутро та очі. Ці деталі дали зрозуміти, що предмет мав форму тварини, а не був випадковим шматком відходів.

Дослідники з фонду "Vindolanda Trust" припустили, що шкіряна миша була дитячою іграшкою. Діти, безсумнівно, були присутні у форті, хоча іграшки, які можна ідентифікувати, знаходили набагато рідше, ніж інші свідчення сімейного життя.

Існувала й інша можливість. Артефакт міг бути виготовлений як жарт, щоб зіімітувати справжню мишу. Сам предмет не може вказати, яке пояснення є правильним, тож обидві можливості залишаються відкритими.

Цей артефакт виявили ще під час розкопок у 1993 році — у резиденції командувача Фото: Vindolanda Charitable Trust

Справжні миші також були звичним явищем у Віндоланді. Під час розкопок зерносховищ форту в 2008 році під підлогою було виявлено кістки тисяч мишей. Гризуни жили під будівлями й харчувалися зерном, що просипалося між кам'яними плитами.

Ця деталь надає шкіряній миші додаткового зв'язку з повсякденним життям у форті. Римські солдати та їхні родини, ймовірно, звикли бачити мишей навколо будівель, особливо там, де зберігалися великі запаси зерна.

Віндоланда є особливо цінною для археологів, оскільки умови форту дозволили зберегти органічні матеріали, які зазвичай зникають з часом.

Шари з низьким вмістом кисню захистили такі предмети, як дерев'яні таблички для письма, взуття та вироби зі шкіри, надавши свідчення про повсякденну діяльність, які рідко зберігаються на інших римських пам'ятках.

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