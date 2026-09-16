Римский розыгрыш или детская игрушка: в Виндоланде обнаружили необычный артефакт (фото)

Небольшая кожаная фигурка в форме мыши, найденная в римском форте на севере Англии, позволила заглянуть в повседневную жизнь почти 2000 лет назад. Её простой дизайн вызвал интересный вопрос: для чего её изготовили?

Кожаная мышь датируется примерно 105–130 годами н. э., периодом, когда римские солдаты и их семьи проживали в Виндоланде, к югу от места, где позже был возведён Ваал Адриана, пишет Arkeonews.

Этот артефакт был обнаружен ещё во время раскопок в 1993 году — в резиденции командующего. После раскопок его хранили вместе с сотнями кусков кожаных отходов, и он пролежал там десятилетиями. Кураторы заметили его необычную форму только в 2020 году во время осмотра коллекции.

Мышь имеет длину 12,2 сантиметра и ширину всего 2,6 сантиметра. Её форма была специально выработана, с небольшими отметками, имитирующими мех и глаза. Эти детали давали понять, что предмет имел форму животного, а не был случайным куском отходов.

Исследователи из фонда "Vindolanda Trust" предположили, что кожаная мышка была детской игрушкой. Дети, несомненно, были в форте, хотя игрушки, которые можно идентифицировать, находили гораздо реже, чем другие свидетельства семейной жизни.

Существовала и другая возможность. Артефакт мог быть изготовлен в шутку, чтобы имитировать настоящую мышь. Сам предмет не может указать, какое объяснение является правильным, поэтому обе возможности остаются открытыми.

Этот артефакт был обнаружен еще во время раскопок в 1993 году — в резиденции командующего Фото: Vindolanda Charitable Trust

Настоящие мыши также были обычным явлением в Виндоланде. Во время раскопок зернохранилищ форта в 2008 году под полом были обнаружены кости тысяч мышей. Грызуны жили под зданиями и питались зерном, просыпавшимся между каменными плитами.

Эта деталь придает кожаной мыши дополнительную связь с повседневной жизнью в форте. Римские солдаты и их семьи, вероятно, привыкли видеть мышей вокруг зданий, особенно там, где хранились большие запасы зерна.

Виндоланда представляет особую ценность для археологов, поскольку условия в форте позволили сохранить органические материалы, которые обычно разрушаются со временем.

Слои с низким содержанием кислорода сохранили такие предметы, как деревянные дощечки для письма, обувь и изделия из кожи, что позволило получить свидетельства о повседневной жизни, которые редко сохраняются на других римских памятниках.

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