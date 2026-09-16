Божевільна криза середнього віку: аристократ зненавидів дружину, купив корабель і став піратом

Англійський землевласник з Барбадосу у 1717 році пережив найбожевільнішу кризу середнього віку. Він увійшов в історію як "Пірат-джентльмен".

Стід Боннет мав завидне багатство, а також ненавидів свою дружину й аристократичне повсякденне життя. Зрештою, Боннет покинув свій маєток, купив військовий корабель і став піратом. На шляху до мрії стояла лише одна проблема — англійський аристократ не мав жодного досвіду в мореплавстві, пише Фокус.

Оскільки Боннет не вмів керувати кораблем, він навіть не міг самостійно організувати піратський напад. Проте аристократ використав свій спадок, щоб придбати 10-гарматний військовий корабель під назвою "Помста".

Військовий корабель Фото: Wikimedia Commons

Після чого він вчинив щось нечуване у світі піратів: Боннет найняв команду і почав виплачувати їй фіксовану щотижневу платню.

Поки наймана команда займалася грабежами, Боннет цілими днями ходив по палубі в шовковій нічній сорочці, читаючи книги з величезної особистої бібліотеки, яку він облаштував у своїй капітанській каюті.

Стід Боннет або "Пірат-джентльмен" Фото: Wikimedia Commons

Зрештою, Боннет втратив свій корабель, зустрівши на своєму шляху Едварда Тіча, відомого як Чорна Борода. Легендарний пірат забрав собі корабель Боннета, а самого аристократа залишив при собі як розпеченого учня-полоненого.

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