Божевільна криза середнього віку: аристократ зненавидів дружину, купив корабель і став піратом
Англійський землевласник з Барбадосу у 1717 році пережив найбожевільнішу кризу середнього віку. Він увійшов в історію як "Пірат-джентльмен".
Стід Боннет мав завидне багатство, а також ненавидів свою дружину й аристократичне повсякденне життя. Зрештою, Боннет покинув свій маєток, купив військовий корабель і став піратом. На шляху до мрії стояла лише одна проблема — англійський аристократ не мав жодного досвіду в мореплавстві, пише Фокус.
Оскільки Боннет не вмів керувати кораблем, він навіть не міг самостійно організувати піратський напад. Проте аристократ використав свій спадок, щоб придбати 10-гарматний військовий корабель під назвою "Помста".
Після чого він вчинив щось нечуване у світі піратів: Боннет найняв команду і почав виплачувати їй фіксовану щотижневу платню.
Поки наймана команда займалася грабежами, Боннет цілими днями ходив по палубі в шовковій нічній сорочці, читаючи книги з величезної особистої бібліотеки, яку він облаштував у своїй капітанській каюті.
Зрештою, Боннет втратив свій корабель, зустрівши на своєму шляху Едварда Тіча, відомого як Чорна Борода. Легендарний пірат забрав собі корабель Боннета, а самого аристократа залишив при собі як розпеченого учня-полоненого.
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