Безумный кризис среднего возраста: аристократ возненавидел жену, купил корабль и подался в пираты

Английский землевладелец с Барбадоса в 1717 году пережил самый безумный кризис среднего возраста. Он вошел в историю, как “Пират-Джентельмен”.

Стид Боннет обладал завидным богатством, а также ненавидел свою жену и аристократические будни. В итоге, Боннет бросил свое поместье, купил военный корабль и подался в пираты. На пути к мечте стояла лишь одна проблема – английский аристократ не имел никакого опыта в мореплавании, пишет Фокус.

Поскольку Боннет не умел управлять судном, он даже не мог самостоятельно организовать пиратский налет. Тем не менее, аристократ использовал свое наследство, чтобы купить 10-пушечный военный корабль под названием “Месть”.

Военный корабль Фото: Wikimedia Commons

После чего он совершил нечто неслыханное в мире пиратов: Боннет нанял команду и стал платить ей фиксированное еженедельное жалование.

Пока наемная команда занималась грабежами, Боннет целыми днями расхаживал по палубе в шелковой ночной рубашке, читая книги из огромной личной библиотеки, которую он обустроил в своей капитанской каюте.

Стид Боннет или "Пират-Джентельмен" Фото: Wikimedia Commons

В конце концов, Боннет потерял свой корабль, встретив на своем пути Эдварда Тича, известного, как Черная Борода. Легендарный пират забрал себе судно Боннета, а самого аристократа оставил при себе в качестве избалованного ученика-пленника.

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