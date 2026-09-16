Безумный кризис среднего возраста: аристократ возненавидел жену, купил корабль и подался в пираты
Английский землевладелец с Барбадоса в 1717 году пережил самый безумный кризис среднего возраста. Он вошел в историю, как “Пират-Джентельмен”.
Стид Боннет обладал завидным богатством, а также ненавидел свою жену и аристократические будни. В итоге, Боннет бросил свое поместье, купил военный корабль и подался в пираты. На пути к мечте стояла лишь одна проблема – английский аристократ не имел никакого опыта в мореплавании, пишет Фокус.
Поскольку Боннет не умел управлять судном, он даже не мог самостоятельно организовать пиратский налет. Тем не менее, аристократ использовал свое наследство, чтобы купить 10-пушечный военный корабль под названием “Месть”.
После чего он совершил нечто неслыханное в мире пиратов: Боннет нанял команду и стал платить ей фиксированное еженедельное жалование.
Пока наемная команда занималась грабежами, Боннет целыми днями расхаживал по палубе в шелковой ночной рубашке, читая книги из огромной личной библиотеки, которую он обустроил в своей капитанской каюте.
В конце концов, Боннет потерял свой корабль, встретив на своем пути Эдварда Тича, известного, как Черная Борода. Легендарный пират забрал себе судно Боннета, а самого аристократа оставил при себе в качестве избалованного ученика-пленника.
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