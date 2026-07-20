Настоящий дом пиратов Карибского моря ожил впервые за более чем 300 лет: каким он был (фото)

Невероятная реконструкция раскрывает печально известный "пиратский город" Нассау в период его расцвета. Ученые также воссоздали пиратов, которые там жили.

Ученые использовали археологические данные, исторические записи и передовые 3D-технологии, чтобы создать первую научно точную реконструкцию Нассау в Золотой век пиратства. Результаты цифровой модели показывают, что голливудские фильмы все время врали — ученые показали, как на самом деле выглядела печально известная пиратская крепость в начале 1700-х годов, пишет Daily Mail.

Столетия тому Нассау представлял собой не более чем ветхое поселение из деревянных хижин, пиратских лагерей и разрушающихся руин. Более того, ученым также удалось воссоздать некоторых из самых известных пиратов в истории — с помощью ИИ ученые составили портреты таких исторических персонажей, как?

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Черная Борода;

Энн Бонни;

Калико Джек Рэкхем;

Бенджамин Хорниголда.

Современная реконструкция гравюры 1724 года с изображением пирата Эдварда Тэча, более известного как Черная Борода (слева). Он похож на капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря" (справа Фото: Sean Kingsley

По словам соучредителя Wreckwatch TV Криса Аткинса, благодаря новой работе мы наконец-то можем вернуться в Нассау в 1718 году, посмотреть на пиратские корабли и их береговые склады. Более того, у нас есть уникальная возможность прогуляться по главной улице "Пиратского города", его тавернам и рынку.

Реконструкция пиратки Энн Бонни, базировавшейся в Нассау (слева). Она имеет некоторое сходство с Элизабет Суонн из франшизы "Пираты Карибского моря" (справа) Фото: Sean Kingsley

Отметим, что ученым потребовались месяцы для анализа сотен исторических документов, описывающих Нассау в период его расцвета беззакония между 1680 и 1720 годами. По оценкам команды, в период расцвета пиратства в 1710-х годах в Нассау проживало от 700 до 1000 пиратов, а также около 200 гражданских лиц. К слову, именно в это время здесь обитали такие известные личности, как Черная Борода и Анна Бонни.

С помощью искусственного интеллекта ученым удалось "оживить" портреты знаменитых пиратских капитанов. Некоторые из них поразительно похожи на таких персонажей, как капитан Джек Воробей и Элизабет Суонн из франшизы "Пираты Карибского моря". К слову, в общей сложности команде удалось воссоздать около 40 отдельных персонажей, представляющих пиратов, мирных жителей и бывших порабощенных африканцев, каждый из которых был одет в исторически достоверную одежду и снаряжение.

Команда провела лазерное сканирование с помощью технологии LiDAR для точного картирования гавани и окружающего ландшафта Фото: Sean Kingsley

В ходе исследования ученые также использовали лазерное сканирование LiDAR, что позволило составить карту гавани и окружающего ландшафта, а затем и весь город. Традиционная багамская архитектура, местные растения и дикая природа, пиратские корабли и даже одежда той эпохи были реконструированы с использованием последних исторических данных.

Результаты показывают, что вместо элегантных таверн и внушительных фортов, которые мы ранее видели в фильмах, реконструкция показывает грубый трущобный городок, построенный почти полностью из дерева. Ученые полагают, что многие пираты, вероятно, жили в палатках и самодельных убежищах, созданных из старых корабельных досок и выброшенных парусов.

Вместо элегантных таверн и внушительных фортов, которые мы видим в фильмах, реконструкция представляет собой грубый трущобный поселок Фото: Sean Kingsley

По словам ведущего автора исследования, доктора Шона Кингсли, на самом деле Нассау представлял собой деревянный трущобный городок. Церковь здесь лежала в руинах, а крепость, которая в фильмах и играх представлена как замок, на самом деле частично обрушилась в море. И все же, несмотря на столь суровый вид, Нассау занимал одно из самых стратегически важных мест в Карибском море.

Знаменитая крепость Нассау находилась в плачевном состоянии Фото: Sean Kingsley

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