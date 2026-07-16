Как бы выглядели леса, если бы люди оставили их в покое: истина где-то в первобытной чаще Европы

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, как бы выглядели леса Земли, если бы люди наконец-то оставили их в покое.

Если вам повезло жить недалеко от леса, вы, вероятно, выиграли в лотерею — прогулки по дикой природе, как известно, полезны для физического и психологического здоровья человека. Но действительно ли наши леса такие дикие? Увы, значительная часть лесов в мире либо активно управляется, либо исторически изменена, пишет IFLScience.

Дело в том, что упавшие деревья часто убираются людьми, большинство деревьев в лесах примерно одного возраста, и их часто сажают таким образом, чтобы у развивающихся деревьев было больше места для роста. В результате возникает вопрос: как бы выглядели леса планеты, если люди просто оставили их в покое.

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По словам ученых, ответ на этот вопрос может крыться в наиболее хорошо сохранившемся первобытном лесу Европы — Беловежской пуще. Беловежская пуща находится на границе Польше и Беларуси и с конца последнего ледникового периода, примерно 10 000–12 000 лет назад, была покрыта лесами. Это делает регион одним из крупнейших сохранившихся фрагментов древних лесов, которые в прошлом покрывали большую часть Европейской равнины.

По словам ученых, сегодня в Беловежской пуще находятся одни из наиболее хорошо сохранившихся в Европе экосистем старовозрастных и первобытных лесов. Известно, что лес никогда прежде не подвергался масштабной вырубке или преобразованию в сельскохозяйственные угодья. Однако в статье 2012 года ученые утверждали, что люди в течение веков влияли на его отдельные части менее интенсивными видами деятельности — например, выпас скота, выборочная вырубка, пчеловодство и другое.

И все же, естественные экологические процессы все же оставались доминирующими в регионе. Что и делает Беловежскую пущу такой важной для науки. Что особенно примечательно в Беловежской пуще, так это то, как жизнь леса питается смертью.

Наблюдения показывают, что падающие деревья продолжают лежать там, где упали. Для природы смерть — не более чем этап жизни. Экосистема разложения демонстрирует, как много жизненных циклов видов зависят от мертвых тел, и то же самое верно для разлагающейся растительной материи. Простыми словами, упавшие деревья обеспечивают среду обитания для ряда насекомых и грибов, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, упавшие деревья удерживают влагу, защищая живые деревья от засухи, и служат питомниками, обеспечивая почву питательными веществами.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что без вмешательства человек, леса на Земле продолжили бы процветать и развиваться.

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