В шотландских озерах поселилась форель-монстр: гигантские рыбы в 20 раз больше сородичей (фото)

Активисты бьют тревогу, поскольку искусственно увеличенные форели, разросшиеся в 20 раз по сравнению с обычным весом, захватывают шотландские озера.

Канадские активисты бьют тревогу: местные озера заполонили гигантские форели, которых уже успели прозвать франкен-форелями — известно, что эти особи в 20 раз крупнее своих сородичей. Активисты считают, что причиной столь резкого увеличения рыбы стала компания Cooke Aquaculture, которую обвиняют в утечке корма для рыб из садков для лосося, пишет Daily Mail.

По словам экспертов, корм для рыб из садков для лосося — пища, которую потребляют дикие форели в процессе, известном как "выпас в садках". Отметим, что средний вес шотландской озерной форели, как правило, составляет около 0,45 килограмма, однако дикая форель, обитающая рядом с садками для лосося, вырастают до 9 килограммов.

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Вес шотландской озерной форели, как правило, составляет всего 0,45 килограмма Фото: Shutterstock

Такой невероятный вес дикой форели нарушает баланс экосистемы, поскольку более крупной рыбе необходимо больше мелких рыб. По словам основателя фона "Зеленая Британия" Дейла Винса, нельзя просто взять и разместить рыбоводческую ферму в диком озере и делать вид, что вам удается контролировать, куда попадают корма, химикаты, фекалии и лекарства, которые используются на рыбных фермах. Увы, все это попадает в воду, а затем перемещается по экосистеме.

По словам ученых, основная проблема заключается в том, что гигантская дикая форель вырастает до невероятных размеров, которых никогда прежде не видела планета. Еще более тревожно то, что этим гигантским рыбам необходимо невероятное количество корма, а потому они буквально поедают все, что встречается на их пути.

Активисты отмечают, что компания Cooke управляет рыбоведческими фермами в 16 странах и содержит молодь лосося в сетчатых садках на севере Шотландии, а также управляет несколькими рыбоводческими хозяйствами на озерах Шетландских островов.

Одним из мест, где чаще всего встречаются гигантские форели является озеро Клифф — самое длинное озеро на Шетландских островах. Ранее воды водоема славились большим количеством мелкой бурой форели, но после установки рыбоводных садков местные рыбы значительно выросли. С другой стороны, представители компании Cooke заявляют, что этот участок на самом деле подлежит строгим экологическим нормам и постоянному мониторингу.

Исследователи опасаются, что искусственное откармливание дикой форели промышленным лососевым кормом может резко исказить естественное распространение вида, а также роль хищника в озере. Эксперты также предупреждают, что в других районах Шотландии на лососевых фермах используются антибиотики для ограничения вспышек заболеваний. Обычно их вводят с кормом, и они также могут проникать через садки и попадать в организм диких рыб.

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