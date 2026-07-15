У шотландських озерах оселилася форель-монстр: гігантські риби у 20 разів більші за своїх родичів (фото)

Активісти б'ють на сполох, оскільки штучно вирощені форелі, які виросли у 20 разів порівняно зі звичайною вагою, заполоняють шотландські озера.

Канадські активісти б'ють на сполох: місцеві озера заполонили гігантські форелі, яких вже встигли прозвати "франкен-форелями" — відомо, що ці особини у 20 разів більші за своїх родичів. Активісти вважають, що причиною такого різкого збільшення кількості риби стала компанія Cooke Aquaculture, яку звинувачують у витоку корму для риб із садків для лосося, пише Daily Mail.

За словами експертів, корм для риб із садків для лосося — це їжа, яку споживають дикі форелі в процесі, відомий як "випас у садках". Зазначимо, що середня вага шотландської озерної форелі, як правило, становить близько 0,45 кілограма, проте дика форель, що мешкає поруч із садками для лосося, виростає до 9 кілограмів.

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Вага шотландської озерної форелі, як правило, становить лише 0,45 кілограма Фото: Shutterstock

Така неймовірна вага дикої форелі порушує баланс екосистеми, оскільки більшій рибі потрібно більше дрібної риби. За словами засновника фонду "Зелена Британія" Дейла Вінса, не можна просто взяти й розмістити рибницьку ферму в дикому озері та вдавати, ніби вам вдається контролювати, куди потрапляють корми, хімікати, фекалії та ліки, які використовуються на рибних фермах. На жаль, усе це потрапляє у воду, а потім поширюється по екосистемі.

За словами вчених, головна проблема полягає в тому, що гігантська дика форель досягає неймовірних розмірів, яких планета ще ніколи не бачила. Ще більш тривожним є те, що цим гігантським рибам потрібна неймовірна кількість корму, а тому вони буквально пожирають усе, що трапляється на їхньому шляху.

Активісти зазначають, що компанія Cooke управляє риборозплідними фермами в 16 країнах і утримує мальків лосося в сітчастих садках на півночі Шотландії, а також керує кількома риборозплідними господарствами на озерах Шетландських островів.

Одним із місць, де найчастіше трапляються гігантські форелі, є озеро Кліфф — найдовше озеро на Шетландських островах. Раніше води водойми славилися великою кількістю дрібної бурої форелі, але після встановлення рибоводних садків місцеві риби значно виросли. З іншого боку, представники компанії Cooke заявляють, що ця ділянка насправді підлягає суворим екологічним нормам і постійному моніторингу.

Дослідники побоюються, що штучне відгодовування дикої форелі промисловим кормом для лосося може суттєво порушити природне поширення виду, а також роль хижака в озері. Експерти також попереджають, що в інших районах Шотландії на лососевих фермах використовуються антибіотики для запобігання спалахам захворювань. Зазвичай їх додають до корму, і вони також можуть проникати крізь садки та потрапляти в організм диких риб.

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