Найбільші жаби Австралії носять світлові "штани": відлякують хижаків (відео)

Дослідники щойно виявили, що вид, який раніше був відомий науці, схоже, опанував дивовижний механізм захисту від хижаків.

Якщо ви коли-небудь бачили щось блискуче, що, здавалося, змінювало колір, коли рухатися навколо нього, ви, ймовірно, стикалися з райдужним світінням — сліпучим оптичним явищем, яке спостерігається в дикій природі у багатьох видів. Це явище найпоширеніше серед птахів і комах, але тепер в Австралії з’явився новий райдужний символ, пише IFLScience.

Мова йде про жаб, про яких вчені знають вже давно. Зелено-золотиста дзвоникова жаба (Ranoidea [Litoria] aurea) мешкає у східній Австралії, де стрибає по землі, харчуючись комахами. Представники цього виду вважаються одними з найбільших жаб країни і відомі своїм неймовірним апетитом.

Відео дня

На жаль, представники цього виду також стають здобиччю для болотних птахів, змій, риб і лисиць. Цей еволюційний тиск спонукав цих жаб до створення досить вражаючого захисного механізму.

У ході нового дослідження біолог-еколог Джон Гоулд з Університету Ньюкасла зловив трьох особин, серед яких був самець і дві самки. Пізніше їхні тіла перевірили на наявність райдужного блиску, після чого їх випустили на місце виявлення.

Результати аналізу показали, що внутрішня поверхня стегна у зелених і золотистих дзвоноподібних жаб переважно синя, з глянцевим і металевим блиском. Однак вчений також виявив, що колір жаб змінювався під час руху.

За словами Гоулда, райдужне світіння — надзвичайний оптичний ефект, який часто спостерігається у птахів та комах. Однак серед амфібій задокументованих випадків та фотографічних свідчень подібних змін кольору зовсім небагато. Вчені виявили, що зміна кута огляду змушує колір стегон жаби змінюватися — від темно-синього океанського до кольору неба, з відтінками бірюзового та синьо-зеленого. Шкіра на зовнішній стороні стегон і спини залишається горохово-зеленою, як і в усіх цих жаб. Цікаво, що вид був відкритий у 1827 році, але особливі "штани" у цих жаб були виявлені лише зараз.

Автори дослідження також виявили, що "штани" жаби не видно, доки вона не стрибає. Припускається, що цей вид розвинув цю захисну особливість, щоб відлякувати потенційних хижаків. Спалахове забарвлення не вимагає райдужного світіння, але поєднання цих двох факторів може підвищити ефективність цього візуального сигналу.

Це відкриття є наочним нагадуванням про те, що приховане райдужне світіння може бути й у інших амфібій, які вже добре відомі науці.

Інші новини науки