Самые большие лягушки Австралии носят светящиеся "штаны": отпугивают хищников (видео)

Исследователи только что обнаружили, что ранее известный науке вид, похоже, освоил удивительный механизм защиты от хищников.

Если вы когда-нибудь видели нечто блестящее, что, казалось, меняло цвет, если двигаться вокруг него, вы, вероятно, столкнулись с радужным свечением — ослепительным оптическим явлением, которое наблюдается в дикой природе у множества видов. Это явление наиболее распространено среди птиц и насекомых, но теперь в Австралии появился новый радужный символ, пишет IFLScience.

Речь о лягушках, о которых ученым давно известно. Зелено-золотистая колокольчатая лягушка (Ranoidea [Litoria] aurea) обитает в восточной Австралии, где прыгает по земле, питаясь насекомыми. Представители этого вида считаются одними из самых крупных лягушек страны и известна своим невероятным аппетитом.

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Увы, представители этого вида также являются добычей для болотных птиц, змей, рыб и лис. Это эволюционное давление вдохновило этих лягушек на создание довольно впечатляющего защитного механизма.

В ходе нового исследования, биолог-эколог Джон Гоулд из Университета Ньюкасла поймал трех особей, среди которых был самец и две самки. Позже их тела были проверены на наличие радужного блеска, прежде чем их выпустили на место обнаружения.

Результаты анализа показали, что внутренняя поверхность бедра у зеленых и золотистых колокольчатых лягушек преимущественно синяя, с глянцевым и металлическим блеском. Однако ученый также обнаружил, что цвет лягушек менялся при перемещении.

По словам Гоулда, радужное свечение — необычайный оптический эффект, часто наблюдаемый у птиц и насекомых. Однако среди амфибий задокументированных случаев и фотографических свидетельств подобных изменений цвета вовсе немного. Ученые обнаружили, что изменение угла обзора заставляет цвет бедер лягушки меняться — от темно-синего океанского до цвета неба, с оттенками бирюзового и сине-зеленого. Кожа на внешней стороне бедер и спины остается горохово-зеленой, как и у всех этих лягушек. Любопытно, что вид был открыт в 1827 году, но особенные "штанишки" у этих лягушек были обнаружены лишь сейчас.

Авторы исследования также обнаружили, что "штаны" лягушки не видны, пока она не прыгает. Предполагается, что вид развил эту защитную особенность, чтобы отпугивать потенциальных хищников. Вспышечная окраска не требует радужного свечения, но сочетание этих двух факторов может повысить эффективность этого визуального сигнала.

Это открытие служит ярким напоминанием о том, что скрытое радужное свечение может существовать и у других амфибий, которые уже хорошо известны науке.

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