Який вигляд мали б ліси, якби люди залишили їх у спокої: істина десь у первісній пущі Європи

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, як би виглядали ліси Землі, якби люди нарешті залишили їх у спокої.

Якщо вам пощастило жити неподалік від лісу, ви, ймовірно, виграли в лотерею — прогулянки дикою природою, як відомо, корисні для фізичного та психологічного здоров’я людини. Але чи справді наші ліси такі дикі? На жаль, значна частина лісів у світі або активно управляється, або історично змінена, пише IFLScience.

Справа в тому, що повалені дерева часто прибирають люди, більшість дерев у лісах приблизно одного віку, і їх часто садять таким чином, щоб у молодих дерев було більше місця для росту. У результаті виникає питання: як би виглядали ліси планети, якби люди просто залишили їх у спокої.

За словами вчених, відповідь на це питання може критися в найкраще збереженому первісному лісі Європи — Біловезькій пущі. Біловезька пуща розташована на кордоні Польщі та Білорусі і з кінця останнього льодовикового періоду, приблизно 10 000–12 000 років тому, була вкрита лісами. Це робить цей регіон одним із найбільших збережених фрагментів пралісів, які в минулому вкривали більшу частину Європейської рівнини.

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За словами вчених, сьогодні в Біловезькій пущі знаходяться одні з найкраще збережених у Європі екосистем старовікових та первісних лісів. Відомо, що ліс ніколи раніше не піддавався масштабній вирубці чи перетворенню на сільськогосподарські угіддя. Однак у статті 2012 року вчені стверджували, що люди протягом століть впливали на його окремі частини менш інтенсивними видами діяльності — наприклад, випасом худоби, вибірковою вирубкою, бджільництвом тощо.

І все ж природні екологічні процеси залишалися домінуючими в регіоні. Саме це робить Біловезьку пущу такою важливою для науки. Особливо примітним у Біловезькій пущі є те, як життя лісу живиться смертю.

Спостереження показують, що повалені дерева залишаються лежати там, де впали. Для природи смерть — не більше ніж етап життя. Екосистема розкладання демонструє, як багато життєвих циклів видів залежать від мертвих тіл, і те саме стосується рослинної матерії, що розкладається. Простими словами, повалені дерева забезпечують середовище існування для низки комах і грибів, що перебувають під загрозою зникнення. Крім того, повалені дерева утримують вологу, захищаючи живі дерева від посухи, і слугують розсадниками, забезпечуючи ґрунт поживними речовинами.

Отже, вчені дійшли висновку, що без втручання людини ліси на Землі продовжували б процвітати й розвиватися.

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