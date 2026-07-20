Справжній будинок піратів Карибського моря ожив вперше за понад 300 років: яким він був (фото)

Неймовірна реконструкція показує сумнозвісне "піратське місто" Нассау в період його розквіту. Вчені також відтворили образ піратів, які там мешкали.

Вчені використали археологічні дані, історичні записи та передові 3D-технології, щоб створити першу науково точну реконструкцію Нассау в "Золоту добу піратства". Результати цифрової моделі показують, що голлівудські фільми весь час брехали — вчені продемонстрували, як насправді виглядала сумнозвісна піратська фортеця на початку 1700-х років, пише Daily Mail.

Століття тому Нассау був не більше ніж занедбаним поселенням із дерев’яних хатин, піратських таборів та руїн, що розвалювалися. Більше того, вченим також вдалося відтворити деяких із найвідоміших піратів в історії — за допомогою штучного інтелекту вчені склали портрети таких історичних персонажів, як?

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Чорна Борода;

Енн Бонні;

Каліко Джек Рекхем;

Бенджамін Хорніголда.

Сучасна реконструкція гравюри 1724 року із зображенням пірата Едварда Теча, більш відомого як Чорна Борода (ліворуч). Він схожий на капітана Джека Горобця з фільму "Пірати Карибського моря" (праворуч) Фото: Sean Kingsley

За словами співзасновника Wreckwatch TV Кріса Аткінса, завдяки новій роботі ми нарешті можемо повернутися до Нассау 1718 року, щоб оглянути піратські кораблі та їхні прибережні склади. Більше того, у нас є унікальна можливість прогулятися головною вулицею "Піратського міста", його тавернами та ринком.

Реконструкція піратського корабля "Енн Бонні", що базувався в Нассау (ліворуч). Він має певну схожість з "Елізабет Свонн" із серії фільмів "Пірати Карибського моря" (праворуч) Фото: Sean Kingsley

Зазначимо, що вченим знадобилися місяці для аналізу сотень історичних документів, які описують Нассау в період розквіту беззаконня між 1680 і 1720 роками. За оцінками команди, у період розквіту піратства в 1710-х роках у Нассау проживало від 700 до 1000 піратів, а також близько 200 цивільних осіб. До речі, саме в цей час тут мешкали такі відомі особистості, як Чорна Борода та Анна Бонні.

За допомогою штучного інтелекту вченим вдалося "оживити" портрети відомих піратських капітанів. Деякі з них разюче схожі на таких персонажів, як капітан Джек Горобчик та Елізабет Свонн із франшизи "Пірати Карибського моря". До речі, загалом команді вдалося відтворити близько 40 окремих персонажів, серед яких пірати, мирні жителі та колишні раби з Африки, кожен із яких був одягнений у історично достовірний одяг та спорядження.

Команда провела лазерне сканування за допомогою технології LiDAR для точного картографування гавані та навколишнього ландшафту Фото: Sean Kingsley

У ході дослідження вчені також використовували лазерне сканування LiDAR, що дозволило скласти карту гавані та навколишнього ландшафту, а згодом і всього міста. Традиційна багамська архітектура, місцеві рослини та дика природа, піратські кораблі й навіть одяг тієї епохи були реконструйовані з використанням найновіших історичних даних.

Результати показують, що замість елегантних таверн і величних фортів, які ми раніше бачили у фільмах, реконструкція демонструє грубе містечко-трущоби, збудоване майже повністю з дерева. Вчені вважають, що багато піратів, ймовірно, жили в наметах і саморобних укриттях, створених зі старих корабельних дощок та викинутих вітрил.

Замість елегантних таверн і величних фортів, які ми бачимо у фільмах, реконструкція являє собою грубе поселення у бідняцькому районі Фото: Sean Kingsley

За словами головного автора дослідження, доктора Шона Кінгслі, насправді Нассау був дерев’яним містечком-трущобами. Церква тут лежала в руїнах, а фортеця, яку у фільмах та іграх зображують як замок, насправді частково обвалилася в море. І все ж, незважаючи на такий суворий вигляд, Нассау посідав одне з найважливіших стратегічних місць у Карибському морі.

Знаменита фортеця Нассау перебувала в жалюгідному стані Фото: Sean Kingsley

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