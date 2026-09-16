Серед найдивніших дерев у світі відкрито новий вид: він ховався на очах у всіх (фото)

Ці дерева виглядають так, ніби прибули на Землю з іншої планети, і тепер вчені виявили, що в цьому сімействі є новий вид, який ховався у всіх на очах.

Баобаби — одні з найдивніших дерев у світі, які виглядають так, ніби вони походять з іншого світу або з зовсім іншої епохи. Відомо, що у світі існує кілька різновидів цих дерев, але тепер, у недавньому дослідженні, вчені виявили ще один вид, який досі успішно ховався на очах у всіх, пише IFLScience.

У всьому світі баобаби відомі своїми гігантськими стовбурами бочкоподібної форми, в яких зберігаються неймовірні запаси води — тисячі літрів води дозволяють деревам пережити посушливі періоди. До речі, ці величезні запаси води також дають змогу баобабам жити тисячі років.

Все це призвело до того, що ці величезні дерева стали героями міфів у багатьох народів: одні називають їх "Деревом життя", а інші вірять, що боги посадили ці дерева догори ногами, оскільки голі гілки баобабів нагадують коріння.

Зазначимо, що ці дерева відіграють ключову роль в екосистемі, забезпечуючи їжею та притулком безліч птахів, комах і тварин. Однак одні з найважливіших взаємозв’язків у баобабів склалися з кажанами та нічними метеликами: вночі вони п’ють солодкий нектар із квіток дерева, одночасно запилюючи їх. Цей процес дозволяє баобабам давати багаті на поживні речовини плоди, які люди та тварини використовують у їжу.

Дослідники прогулюються гаєм гігантських баобабів на Мадагаскарі, що дає змогу оцінити їхні розміри Фото: UW–Madison

Попередні дослідження показали, що в природному середовищі баобаби зустрічаються лише у трьох регіонах:

6 видів ростуть на острові Мадагаскар;

один вид росте на материковій частині Африки;

один вид росте на північному заході Австралії.

Принаймні, так вважалося раніше. Але тепер усе змінилося. У рамках нового дослідження вчені з Вісконсинського університету в Мадісоні вирушили на Мадагаскар, щоб дослідити цей рід рослин. Команда зібрала генетичні зразки в північно-західній частині острова і з’ясувала, що два зовні схожі дерева насправді є двома окремими видами.

Новий вид отримав назву Adansonia bozy. За словами провідної авторки дослідження Ніси Карімі, незважаючи на зовнішню схожість із видом, до якого його раніше зараховували, Adansonia bozy насправді генетично ближча до двох інших груп з півночі Мадагаскару, ніж до того виду, з яким її об’єднували в синоніми.

Вчені зазначають, що про нещодавно відкритий вид на сьогодні відомо вкрай мало, проте вчені вже вважають, що він перебуває під загрозою зникнення. Це створює складну проблему для збереження як цього нового виду, так і інших баобабів.

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