Среди самых странных деревьев в мире открыт новый вид: скрывался у всех на виду (фото)

Эти деревья выглядят так, будто прибыли на Землю с другой планеты, и теперь ученые обнаружили, что у этого семейства есть новый вид, который скрывался у всех на виду.

Баобабы — одни из самых странных деревьев в мире, которые выглядят так, будто они родом из другого мира или совершенно иной эпохи. Известно, что в мире существует несколько разновидностей этих деревьев, но теперь, в недавнем исследовании ученые обнаружили еще один вид, который до сих пор успешно скрывался на виду, пишет IFLScience.

Во всем мире баобабы известны своими гигантскими стволами бочкообразной формы, в которых хранятся невероятные запасы воды — тысячи литров воды позволяют деревьям пережить засушливые периоды. К слову, эти огромные запасы воды также позволяют баобабам жить тысячи лет.

Все это привело к тому, что эти огромные деревья стали героями мифов у многих народов: одни называют их "Деревом жизни", а другие верят, что боги посадили эти деревья вверх ногами, поскольку голые ветви баобабов напоминают корни.

Отметим, что эти деревья играют ключевую роль в экосистеме, обеспечивая пищей и укрытием множество птиц, насекомых и животных. Однако одни из важнейших связей у баобабов сложились с летучими мышами и ночными бабочка: по ночам они пьют сладкий нектар из цветков дерева, одновременно опыляя их. Этот процесс позволяет баобабам давать богатые питательными веществами плоды, которые люди и животные используют в пищу.

Исследователи идут по роще гигантских баобабов на Мадагаскаре, позволяя оценить их размеры Фото: UW–Madison

Предыдущие исследования показали, что в естественной среде баобабы встречаются лишь в трех регионах:

6 видов произрастают на острова Мадагаскар;

один вид растет на материковой части Африки;

один вид произрастает на северо-западе Австралии.

По крайней мере, так считалось ранее. Но теперь все изменилось. В рамках нового исследования ученые из Висконсинского университета в Мадисоне отправились на Мадагаскар, чтобы изучить этот род растений. Команда собрала генетические образцы в северо-западной части острова и выяснила, что два внешне похожих дерева на самом деле являются двумя отдельными видами.

Новый вид получил название Adansonia bozy. По словам ведущего автора исследования Нисы Карими, несмотря на внешнее сходство с видом, к которому его ранее относили, Adansonia bozy на самом деле генетически ближе к двум другим группам с севера Мадагаскара, чем к тому виду, с которым его объединяли в синонимы.

Ученые отмечают, что о недавно открытом виде сегодня известно крайне мало, однако ученые уже считают, что он уже находиться под угрозой исчезновения. Это создает непростую проблему для сохранения как нового вида, так и других баобабов.

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