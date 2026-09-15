Запас на "черный день": какие семена для "судного дня" могут храниться дольше всего

Исследователи провели инвентаризацию в мировом хранилище семян на случай «судного дня» — им удалось выяснить, какие из семян имеют самый большой срок хранения.

Мировые хранилища семян на случай "судного дня", как считается, могут помочь восстановить растительность на планете в случае глобальной катастрофы. Однако этот план сработает лишь в том случае, если все эти семена сохранят жизнеспособность в течение длительного времени, пишет Science Alert.

Дело в том, что даже при тщательной заморозке семена не могут храниться так долго, как считалось ранее. В недавнем исследовании ученые провели инвентаризацию и выяснили, какие тропические сельскохозяйственные культуры могут храниться в хранилище дольше всего. Результаты указывают на то, что блюда им маша, также известного как бобы мунг, вероятно, станут основой рациона в постапокалиптическом будущем.

В ходе недавних экспериментов ученые выяснили, что замороженные семена маша (Vigna radiata) и фасоли (Phaseolus vulgaris) сохраняли высокую жизнеспособность в течение десятилетий. Данные указывают, что даже после 45 лет хранения не менее 90% семян маша из одной партии успешно прорастали и были способны дать полноценное растение.

Отметим, что австралийский банк генетических ресурсов зерновых культур (AGG) не столь известен, как норвежское "Хранилище Судного дня", однако он располагает одним из крупнейших и наиболее разнообразных в мире собраний генетического материала сельскохозяйственных растений. Здесь хранятся сотни тысяч образцов семян зерновых, бобовых и масличных культур. Каждый образец упакован в герметичный пакет и хранится при относительной влажности 15% и температуре -20 °C, что позволяет продлить естественный срок их жизни.

Как долго могут храниться все эти запасы семян?

По словам ученых, у нас нет точного ответа на этот вопрос. На сегодняшний день эксперты спрогнозировали сроки хранения лишь для примерно 70 видов растений, причем некоторые из этих прогнозов могут не соответствовать действительности.

В недавнем исследовании австралийские исследователи сосредоточились на том, чтобы выяснить реальное состояние семян в хранилище — команда провела проверку сохранности 3861 партии семян, представляющих шесть видов тропических культур. При этом некоторые из этих образцов датировались 1960-ми годами. В их число вошли:

сорго (Sorghum bicolor);

фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris);

маш (Vigna radiata);

соя (Glycine max);

каянус (Cajanus cajan);

фасоль адзуки (Vigna angularis).

При попытке прорастить семена из различных партий выяснилось, что самые низкие показатели всхожести продемонстрировал каянус. В среднем через 36 лет лишь четыре партии семян сохраняли схожесть выше 85%. Авторы исследования отмечают, что такой результат является сигналом о том, что многие запасы семян на самом деле требуют обновления.

Наибольшей долговечностью отличились семена маша (бобов мунг), за ними следовало сорго двуцветное. Кроме того, некоторые партии семян маша, фасоли обыкновенной и сои сохраняли высокую всхожесть на протяжении десятилетий. Проще говоря, ученые обнаружили, что реальные сроки жизнеспособности семян, вероятно, значительно короче, чем считалось ранее, а потому людям следует обновить запасы.

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