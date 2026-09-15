Запас на "чорний день": яке насіння для "судного дня" можна зберігати найдовше

Дослідники провели інвентаризацію у світовому сховищі насіння на випадок "судного дня" — їм вдалося з’ясувати, яке насіння має найдовший термін зберігання.

Світові сховища насіння на випадок "судного дня", як вважається, можуть допомогти відновити рослинність на планеті в разі глобальної катастрофи. Однак цей план спрацює лише в тому випадку, якщо все це насіння збереже життєздатність протягом тривалого часу, пише Science Alert.

Справа в тому, що навіть за умови ретельного заморожування насіння не може зберігатися так довго, як вважалося раніше. У недавньому дослідженні вчені провели інвентаризацію та з’ясували, які тропічні сільськогосподарські культури можуть зберігатися у сховищі найдовше. Результати вказують на те, що боби ім-маша, також відомі як боби мунг, ймовірно, стануть основою раціону в постапокаліптичному майбутньому.

Під час нещодавніх експериментів вчені з’ясували, що заморожене насіння машу (Vigna radiata) та квасолі (Phaseolus vulgaris) зберігало високу життєздатність протягом десятиліть. Дані свідчать, що навіть після 45 років зберігання не менше 90% насіння машу з однієї партії успішно проростало і було здатне дати повноцінну рослину.

Зазначимо, що австралійський банк генетичних ресурсів зернових культур (AGG) не настільки відомий, як норвезьке "Сховище Судного дня", проте він має одну з найбільших і найрізноманітніших у світі колекцій генетичного матеріалу сільськогосподарських рослин. Тут зберігаються сотні тисяч зразків насіння зернових, бобових та олійних культур. Кожен зразок упакований у герметичний пакет і зберігається при відносній вологості 15 % та температурі -20 °C, що дозволяє подовжити природний термін їхнього життя.

Як довго можна зберігати всі ці запаси насіння?

За словами вчених, у нас немає точної відповіді на це питання. На сьогодні експерти спрогнозували терміни зберігання лише для приблизно 70 видів рослин, причому деякі з цих прогнозів можуть не відповідати дійсності.

У недавньому дослідженні австралійські вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати реальний стан насіння у сховищі — команда провела перевірку стану збереження 3861 партії насіння, що представляє шість видів тропічних культур. При цьому деякі з цих зразків датувалися 1960-ми роками. До їхнього числа увійшли:

сорго (Sorghum bicolor);

квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris);

маш (Vigna radiata);

соя (Glycine max);

каянус (Cajanus cajan);

квасоля адзукі (Vigna angularis).

Під час спроби проростити насіння з різних партій з’ясувалося, що найнижчі показники схожості продемонстрував каянус. У середньому через 36 років лише чотири партії насіння зберігали схожість вище 85%. Автори дослідження зазначають, що такий результат є сигналом про те, що багато запасів насіння насправді потребують оновлення.

Найдовшою тривалістю зберігання відзначилося насіння машу (бобів мунг), за ним йшло двоколірне сорго. Крім того, деякі партії насіння машу, звичайної квасолі та сої зберігали високу схожість протягом десятиліть. Простіше кажучи, вчені виявили, що реальні терміни життєздатності насіння, ймовірно, значно коротші, ніж вважалося раніше, а тому людям слід оновити запаси.

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